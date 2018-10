'Polo Polo' le da like a foto de Yoani y ella le responde

viernes 12 de octubre de 2018 - 11:49 a.m.

Hasta el momento 'Polo Polo', como se le conoce al modelo, no ha emitido comentario sobre este incidente

Un error de dedo le ocurre a cualquiera, pero que equivocadamente Marlon Polo le haya dado 'like' a una foto de Yoani Ben es una probabilidad muy remota - pero válida- que pocos creen que haya pasado en realidad en la publicación de Calle 7 donde quedó registrado un 'Me gusta' del ex Mister Men Universe, mismo que luego fue borrado.

Ayer, cuando se celebrara la final de Calle 7, desde la cuenta del competidor de Esto es Guerra se dejó un like, precisamente la foto de su ex, 'La Pantera', y el hecho provocó que los usuarios de la mencionada red social emitieran todo tipo de comentarios, más cuando ambos se encentran en una disputa legal por la paternidad de la hija de la colonense.

Hasta el momento 'Polo Polo', como se le conoce al modelo, no ha emitido comentario sobre este incidente. ¿Crees que fue intencional o por error?

Ella le respondió

Luego de lo ocurrido, Yoani compartió una foto en sus historias de Instagram en la que aparece su hija Maya Lissandra, junto a su actual novio, el también competidor de Calle 7, Alan Hernández en la que se podía leer: "A esta debería de darle me gusta también". ¡Fuerte!

Luego la publicación desapareció, pero fue captada y compartida a tiempo por la cuenta Mamarazzi 507.

No fue necesario saber para quién estaba destinado dicho mensaje, ¿o sí?