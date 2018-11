Polo Polo, entre 'La Patrona' y 'La Ex'

lunes 19 de noviembre de 2018 - 9:09 a.m.

El galán del corto es el famoso modelo y por su aparición se han generado cientos de reacciones

¡Oye! Qué buen secreto se tenían guardado Samy y Sandra Sandoval, pues resulta que el actor principal de 'La Patrona' y la 'Ex', video en combo que fue estrenada el pasado sábado 17 de noviembre, no era quien estaban todos pensando sino nada más y nada menor que el sexy Marlon 'Polo' Polo. ¡Ataja!

Y ahora resulta que la historia continuará. de acuerdo al video, 'Polo Polo' está entre 'La Patrona y La Ex' y va a contar su historia. La gente ya pide el video para conocer cómo terminará la historia y ya se van echando las apuestas. Por ejemplo, Iraida, la esposa de Samy, es´ta un tanto confundida y hasta donde va el historia le va a la 'ex'. ¡Mira!

"Pobrecita de la ex, todavía no supera que la patrona soy y que haga lo que quiera" y "Yo soy tu cuco pa' que te pique, tu andas buscando que te lo quite", son los coros de ambas canciones que suenan una y otra vez en cada esquina del país. Ahora, ¿cuál será el tema que resuelva todo este asunto?

Mientras chequeen el video: