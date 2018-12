¿La Polla le dio filo?

jueves 6 de diciembre de 2018 - 12:01 a.m.

Una chica publicó en sus redes que tuvo un conflicto con Assilem

POLÉMICA

En tremendo lío se encuentra involucrada ‘La Polla' Assilem, pues se compartió una información donde dicen que estuvo involucrada en una pelea.

Resulta, que desde la semana pasada se conoció que estaba involucrada en una pelea, donde supuestamente apuñaló a una chica de nombre Yarlenis Ortega, pero no fue hasta el martes por la tarde cuando la chica subió una información a sus redes sociales.

‘Dice ‘La Polla' que ella me apuñaleó toda y me saco la mie... pero porqué no dice que me cayó con sus hermanos para poder hacerme esto y yo siempre ando sola; el valiente vive hasta que el cobarde quiere eso es lo que es Assilem una cobarde', decía la publicación de Ortega, acompañada de una foto con parte de las heridas que recibió. ¡Ay padre!

La chica, además compartió unos mensajes que recibió, donde supuestamente la madre de ‘La Polla' le dice lo siguiente: ‘Mira esto se va a arreglar. Tu deja a Assilem tranquila, su papá está en cama para que tu sigas con tu tiradera de indirectas. Lo que pase en casa de ella, usted va a ser la que va a ir presa por todas las amenazas que has botado'.

Intentamos contactar a ‘La Polla' para conocer que tan real es esta información, pero al cierre de esta nota, no recibimos respuesta.

Otro de los mensajes que Ortega recibió decía: ‘Tas clara que Assilem no te tiene miedo, que si te está ignorando es porque suficiente que tiene a su padre en cama y que pases gritándole siempre que la ves y no te importa que la señora Cata, sea una señora mayor. Bueno, mira lo de Pepito está en la fiscalía y lo que suceda con alguno de mis hijos, tú vas a ser la única responsable, yo no peleo, pero esto se va a arreglar, te voy a denunciar'.

Bueno... amanecerá y veremos en qué termina todo este problema.