'La Polla', la campeona del pueblo y TVN aclara enredo con likes

jueves 21 de junio de 2018 - 9:09 a.m.

A pesar de ser la más votada del show, la nueva dinámica del la evaluación del jurado lo cambió todo. Delany Precilla quedó en el primer lugar

Ayer, miércoles 20 de junio no fue el mejor día para Assilem Delgado, mejor conocida como 'La Polla', pues en la gala final de Dale Like A Mi Baile quedó con los senos al aire y, como si fuera poco, fue la más votada por el público, pero no ganó. ¿Qué tal?

En su primer baile, justo cuando ya estaba por terminar a 'La Polla' se le salieron las gemelas, fue tan largo el momento que estuvo con las 'bubis' al aire que dio chance de tomar fotos y capturas de pantallas, pero normal... estas situaciones han ocurrido muchas veces en concursos en el pa´ís y en el extranjero. Sheldry Saez, Liza Hernández, Janeth Jackson son un detalle.

Luego, la chica y los otros dos semifinalistas, Julián Torres y Delany Precilla culminaron con sus presentaciones y la tabla favoreció a la 'pelá de la 24'. Hasta ese momento la veían como virtual ganadora, pero lo que el público se le estaba olvidando es que la última palabra la tenía el jurado, pues su voto representaba el 50% del total.

Sí, resulta que la producción cambió la mecánica del concurso y le dio potestad al jurado de tener injerencia en la escogencia de los finalistas y el orden de los ganadores.

Julián recibió la calificación perfecta de 10, mientras que Delany y La Polla obtuvieron un 9 y 8, respectivamente.

Mientras que en likes, La Polla se coronó como la campeona del pueblo con sus más de 191 mil votos, Delany con más de 188 mil y Julián con 162 mil.

Al final se dio a conocer que según los cálculos matemáticos La chica de la fiesta viral de redes sociales quedó en tercer lugar, el ex Magic Boy quedó de segundo y la integrante de Esto es Guerra se coronó como la ganadora del programa.

Peleadera en redes sociales

En resumen la gente se molestó porque el jurado le tocó un porcentaje muy importante y hasta decisivo en el programa, cuando cada participantes llegaron al final a punta de likes.

Algunas personas creen que hubo trampa y favoritismo a favor de Delany, otros dijeron que era lo mejor pues por destreza en baile Julián y Delany superaban por calle a Assilem y los jurados eran los únicos de conseguir un resultado más justo para los finalistas.

Los encontrones iniciaron y entró la madrugada y la gente seguía dándose puñetes en forma de mensajes de texto por redes sociales, entre ellos estaban varios de la farándula que le mostraron su apoyo absoluto a favor de La Polla.

Unos de ellos fue Jaime Chong, mejor conocido como Bugaman, quien catologó para él a Assilem como su ganadora del pueblo y tiró dos que tres venenos. ¿Con quién será?

"Este medio es muy mezquino y la gente cree que porque sale en pantalla son mejor que tú, jamás. Todos somos humanos de carne y hueso, este medio 'ta lleno de envidia y gente mala, mucha maldad, pero te posteo esto hoy es por algo.

Quien le siguió con los mensajes de aliento fue la diputada de su distrito Katleen Levy, quien manifestó que toda 'La 24' está orgullosa por su desempeño.

No podía quedarse atrás la polémica y sexy empresaria Mussetta, quien es conocida por embellecer a varias de la farándula, quien le dedicó el siguiente mensaje: "Si fuera por bailar, jamás la hubiesen buscado porque ellos están claros que mi pela' no sabía bailar, así que concurso de baile no era, era concurso de rating. -- utilizaron a la pela' pa' rating porque sino nadie mira el programa.

El promotor musical Cristyan Palma desafió a TVN y solicitó una última gala de la revancha pero sin La Polla ver cuánta sintonía puede conseguir el programa sin ella. ¡Fuerte!

El humorista e integrante del grupo Tr15, Joao Centella, quien también interpreta al personaje 'La Rebeca', cuestionó el cálculo matemático de TVN.

Por otro lado, Fergie Vergara dio a entender que hubo trampa. ¡Oh sí!

"Siento que estoy viviendo de alguna y otra forma Big Brother. Nooo, por favor". colgó en sus historias y hasta catalogó de pérdida de tiempo la votadera en redes sociales.

Por su parte la motivadora Piky Zubieta y el cantante y humorista Michael Vega le dieron su apoyo por el accidente que sufrió en tv nacional.

Errores que se prestaron para malos entendidos

Al momento de bailar 'La Polla' el cronómetro se paró por varios segundos y la página de Doit Center se cayó por un momento, lo que supuso para algunas personas de que la chica de la 24 de Diciembre dejó de recibir los likes necesarios y había mano peluda para que el primer lugar quedara en una de las caras de la casa.

Sumas invertidas. ¡Ay, señores! Cuando dieron el total, los likes obtenidos los colocaron en la tabla de Delany y los de la rubia se los pusieron a chica que se ha convertido famosa por redes sociales. Por casi una hora después de anunciar el orden de los ganadores, la producción no se había dado cuenta del error, o al menos no se había pronunciado.

Fue la mamá de La Polla, quien se quejó en el programa Suelta el Wichi, pero los presentadores no le pararon bola. ¡Literal! No obstante, a pesar del error los ganadores siguen quedando en el mismo orden, situación que fue aclarada por TVN.

Tabla 1.1

Cambio de números a porcentajes creó confusión

Giselle Herrera, directora Comercial de TVN Media, explicó este jueves 21 de junio, en Jelou, que cuando se terminó la gala, "nos dimos cuenta cuando Andrea -la presentadora- estaba por dar los resultados finales... Sí hubo una equivocación humana en el momento.

la barra enardeció, eso se iba a caer barra reclamando detrás".

"La persona que estaba llenado la tabla le colocó el total de likes de toda la semana de La Polla a Delany. El número de Delany en likes fue inferior sin embargo, recuerde que si bien el programa arranca tomando en cuenta los likes desde hace semanas atrás se anunció que el jurado iban a intervenir", explicó Herrera.

Y prosiguió indicando que a pesar de la metida de pata los cálculos no afectaron en las posiciones de los concursantes (ver tabla 1.2): "Si bien sí hubo un error anoche, la posición final se mantuvo igual, cambió un poco el porcentaje, pero las posiciones fueron iguales. No estamos excusándonos sobre el error estamos aclarando".

Tabla 1.2, corregida hoy por la producción.

Por su parte, Ingrid de Ycaza pidió disculpas a quienes se hayan molestado con ella ayer, cuando durante la transmisión de Suelta el WIchi, cortó a la mamá de 'La Polla' cuando estaba haciendo el llamado de atención por la suma.

Según la también cantante el tiempo al aire ya era escaso y tenían que cortar la transmisión.

La desdicha de unos es la felicidad de otros

Las controversias y desconfianza en los concursos nunca faltan y este no era la excepción. La producción pudo ahorrarse estos comentarios evitando traspiés y cambios repentinos que, aunque previamente anunciados, dejaban un tinte de malicia en la audiencia. ¿Ya saben se saben ese dicho "no hagas cosas buenas que parezcan malas".

A los ganadores: Felicidades, cada uno de los concursantes se merecía ese primer lugar, ya sea por baile, carisma o valentía porque pararse frente a una televisión para recibir miles de críticas no es fácil. ¡Disfruten!