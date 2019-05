Piden con firmas en Puerto Rico sacar de Netflix el documental "After María"

miércoles 29 de mayo de 2019 - 5:38 p.m.

La iniciativa tiene su origen en el puertorriqueño Joey Pérez Rosa.

Una petición publicada en la página Change.org que propone que se elimine el documental de Netflix "After María" sobre los efectos del paso del huracán María por Puerto Rico alcanza este miércoles las 35.809 firmas de apoyo de quienes piden la retirada.



La iniciativa tiene su origen en el puertorriqueño Joey Pérez Rosa, que lanzó la petición en Change.org dirigida a todos los que sufrieron los efectos del huracán y entienden que el documental "After María" no recoge de forma exacta lo que ocurrió.



"Eliminen de Netflix esa historia, que nada tiene que ver con lo que sufrimos los millones de puertorriqueños", subraya Pérez Rosa en su iniciativa en Change.org.



La petición de Pérez Rosa sigue al documental estrenado la pasada semana, autoría de la cineasta Nadia Hallgren, que provocó una multitud de críticas a través de las redes sociales por parte de quienes visualizaron el trabajo.



Las críticas en las redes sociales hacen referencia a una supuesta falta de profundidad del documental de Hallgren, que se decantó por un modelo corto para abordar un drama que afectó a miles de personas y costó la vida -la mayoría de forma indirecta- a miles de puertorriqueños.



El controvertido documental presenta las historias de tres familias que se beneficiaron del programa de Asistencia de Refugio Temporal (TSA, en inglés) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema, en inglés).



Los críticos denuncian que el trabajo deja de lado el desastre que supuso el huracán María, que además de las miles de muertes causadas provocó daños materiales millonarios por la destrucción de las infraestructuras de electricidad y comunicaciones.



Hallgren optó por retratar las vidas de quienes se acogieron al programa federal TSA y pudieron alojarse en hoteles, para los críticos una versión sesgada de lo que realmente pasó, que fue el sufrimiento de gran parte de la población que tuvo que permanecer en sus hogares, muchos con techos arrancados, sin servicios de luz y agua, durante semanas y meses.



La indignación es tal que a través de las redes sociales se invita a Hallgren a que vuelva a la isla caribeña para que conozca la realidad de muchos de quienes sufrieron las consecuencias del huracán María sin poder acudir a hoteles pagados con fondos federales.



Los usuarios puertorriqueños de las redes sociales continúan hoy sus críticas al documental días después de su publicación e insisten en su malestar por falta de profundidad de lo que algunos entienden es más un cortometraje que otro tipo de formato periodístico.



Aunque en un primer momento las autoridades reconocieron solo 64 muertes a causa del huracán, un estudio posterior de la Universidad George Washington situó el saldo mortal asociado en los meses posteriores por la carencia de electricidad y fallas en las infraestructuras básicas en cerca de 3.000 personas.