Penélope Cruz y Ricky Martin serán presentadores en los Globos de Oro

jueves 28 de diciembre de 2017 - 2:56 p.m.

La actriz española Penélope Cruz y el cantante puertorriqueño Ricky Martin serán dos de los encargados de presentar y entregar los premios en los Globos de Oro, que se celebrarán el próximo 7 de enero en Los Ángeles, informó hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Cruz y Martin estarán acompañados en la gala por el actor venezolano Édgar Ramírez, con quien comparten escenas en la nueva temporada de "American Crime Story", centrada en el diseñador Gianni Versace, que se estrenará en enero.

Asimismo, también figuran en la primera lista de presentadores para los Globos de Oro los artistas Halle Berry, Carol Burnett, Kelly Clarkson, Darren Criss, Gal Gadot, Greta Gerwig, Hugh Grant, Neil Patrick Harris, Chris Hemsworth, Christina Hendricks e Isabelle Huppert.

Completan la lista de anunciados Shirley MacLaine, Sarah Jessica Parker, Amy Poehler, Seth Rogen, J.K. Simmons, Sharon Stone, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikander, Kerry Washington y Emma Watson.

El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles acogerá el 7 de enero la 75 edición de los Globos de Oro, que en esta ocasión contará con el humorista Seth Meyers como maestro de ceremonias.

La película "The Shape of Water", del director mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita con siete nominaciones por delante de "The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", que tienen seis candidaturas cada una.

Además, la polifacética Oprah Winfrey recibirá el premio honorífico Cecil B. de Mille.