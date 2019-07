Pedro Capó revela extracto de nueva canción sobre crisis en Puerto Rico

martes 16 de julio de 2019 - 5:39 p.m.

El cantante puertorriqueño Pedro Capó, interprete del éxito "Calma", reveló este martes un extracto de una canción que refleja la grave crisis política que vive Puerto Rico a raíz de un polémico chat en el que participan varios miembros del Ejecutivo, incluido el gobernador Ricardo Rosselló.



Capó ofreció en Twitter una parte de una canción que escribió, dijo, hace poco más de un año "de todo lo que nos afectaba en ese momento".



"Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia", revela el interprete en el texto que acompaña el video de la canción, que usa las etiquetas "Ricky Renuncia" y "Se acabó el abuso".



Parte de la canción se da a conocer tras el escándalo por la difusión del contenido de un chat en el cual el gobernador Ricardo Rosselló y algunos integrantes de su círculo íntimo se mofan de periodistas y lideres políticos.



A ello se une la detención de varios exfuncionarios y contratistas del Ejecutivo que el pasado 10 de julio fueron detenidos por corrupción, entre ellos la exsecretaria de Educación Julia Keleher.



En el video de Capó se pueden ver imágenes de las protestas que han tenido lugar a diario desde que se difundiera el contenido del chat y de la conferencia de prensa ofrecida por el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, en la que este martes reafirmó que permanecería en el puesto y que no cometió ninguna ilegalidad en el mismo.



También aparece la exsecretaria de Educación.



La letra de la canción hace referencia, entre otros, a aquellos "que tiran la piedra y esconden la mano" o "no han visto el río y lo quieren cruzar".



Para mañana está prevista una manifestación convocada por organizaciones sociales y a la que han llamado a acudir artistas como el trapero Bad Bunny o Residente.



Hoy se pronunció Daddy Yankee, quien dijo este martes que se une a la "protesta pacífica" contra el gobernador de la isla.



"Antes de ser artista soy puertorriqueño. Mi corazón sufre por los acontecimientos de mi país y mi voz se une a la de todos aquellos que más que una explicación exigen un cambio. Ante la adversidad, siempre está la oportunidad de cambio y de reflexión", señaló el artista en su cuenta de Twitter.



"La transparencia tiene que ser parte de nuestra cultura para combatir la corrupción. Me uno a la protesta pacífica, al reclamo de transparencia y, sobre todo, a la exigencia de respeto por parte de quienes en su momento nos vendieron villas y castillas", sostuvo.



El cantante dijo que hoy más que nunca Puerto Rico "tiene el escenario y el micrófono para hacerse sentir a nivel mundial".



El propio Rosselló se pronunció hoy sobre las manifestaciones de estos artistas, incluido Ricky Martin, que piden su dimisión.



Rosselló indicó que tienen "todo el derecho" y respeta "su opinión", tras insistir en que no cometió ningún delito.