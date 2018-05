Patty Castillo, hospitalizada tras golpe en la cadera

sábado 5 de mayo de 2018 - 10:31 a.m.

La presentadora de tv sufrió accidente en el estudio de grabación

La presentadora de Oye Tv, Patty Castillo, sufrió este viernes un accidente que provocó que terminara siendo hospitalizada tras sufrir una lesión en su cadera.

Fue la mismísima 'Tres pisos', como también le llaman, quien dio los detalles de lo que le ocurrió: "¿Qué me pasó?, me golpié la cadera... aún no sabemos si es fisura o un nervio... ¿Cómo?, ayer trabajando en una grabación".

Castillo informó que no puede caminar sin ayuda puesto que no puede apoyar su pierna izquierda.

Asimismo, agradeció a quienes se preocuparon por su estado de salud