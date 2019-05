‘No me pasó nada, estoy muy bien'

Franciskaö aclara rumores, todo se trata de un video

Hasta el propio intérprete de regué se sorprendió con su supuesta muerte ¿Imaginan eso?

Y es que cantante Franciskaö ‘El Diex', salió al paso para desmentir los comentarios de que fue asesinado e incluso la imagen circuló en las redes sociales.

Según el cantante todo se trata del rodaje de su más reciente trabajo musical, en el cual incluyó fuertes escenas y una foto se filtró en internet.

Este artista le dejó claro a sus fanáticos que no le pasó nada y que se encuentra bien de salud. Agradeció a todos los que se preocuparon.

‘Me enteré de que supuestamente me habían mata'o, a mi no me han mata'o, no me pasó nada, yo estoy bien', expresó.

Algunos seguidores, a través de Instagram, reclamaron Franciskaö, ya que consideran que no se debe jugar con ese tema.

El joven se encuentra retomando su carrera y asegura que seguirá trabajando para traerle a su público cosas buenas. Pronto revelará de qué trata el audiovisual que le causó malestar a muchos con tan sensitiva broma.