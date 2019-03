¡La pasó difícil con su bebé!

viernes 22 de marzo de 2019 - 12:01 a.m.

Julia Honings anunció que su bebé salió bien del hospital

TRANQUILA

Una de las parejas más queridas de Panamá Julia Honings y el ex guerrero Jhonny López mejor conocido como BK, recibieron hace unos días a su bebé ‘JuanDa' y aunque todo parecía estar bien, la pareja tuvo días difíciles.

No fue hasta ayer, cuando la madre, por segunda vez, expresó lo difícil que fue para ella y su amado BK, estos días.

‘Con lágrimas en los ojos puedo decir que hoy saliste BIEN del hospital????... no tiendo a expresarme tanto pero tengo ganas de hacerlo... el día que llegamos al hospital, fuimos a un chequeo y termine quedándome en el hospital 4 días, fueron momentos difíciles en donde me rompí en pedazos al ver a mi hijo a través de una ventanilla y no poderlo cargar y besar como esperábamos', explicó Julia.

Y es que a pesar de estar recibiendo las felicitaciones de sus seguidores, familiares y amigos, internamente sufrían por la salud de su pequeña.

‘Gracias a Dios tengo a un hombre tan bueno a mi lado que me apoyó y me dio fuerzas a pesar de que él también estaba igual o más destrozado que yo, solo que no me lo hacia saber para darme fuerzas, también gracias a todas esas enfermeras que me tendieron sus brazos y escuchaban mis llantos y trataban de hacerme sentir mejor dándome ese aliento que uno necesita escuchar en los momentos de tristeza', continuó diciendo sobre su estadía en el hospital.

Agregó que ama a sus hijos y manifestó que todas aquellas que son madres saben que al ver un hijo en el hospital es una de las cosas más difíciles.

‘Pararme temprano para ir a verlo y poder compartir con él, a pesar del dolor de mi operación, pero ese dolor me lo tragaba solo para poder sentirlo conmigo por unas horas, no fue fácil pero con lágrimas en los ojos (Pero ahora de felicidad) escribo esto sabiendo que ya estas mucho mejor amor mio! Te amamos enormemente tu papá, JJ, y tu mamá!', culminó.

Aunque no reveló que mantuvo tantos días a su bebé en el hospital, nadie estuvo por eso, sino más bien le enviaron felicitaciones por el nacimiento y bendiciones para la salud del pequeño.