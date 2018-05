"Al pasar de los años uno se da cuenta que más vale la actitud, que como uno se vea"

martes 15 de mayo de 2018 - 9:55 a.m.

Sandra Sandoval contó un poco más de todo lo que ha tenido que enfrentar luego ser víctima de una mala praxis estéticas tras ser inyectada con biopolímeros

¿Se imaginan todo lo que ha tenido que padecer Sandra Sandoval con sus piernas tras ser inyectada con biopolímeros hace 18 años? De seguro que no. Es por ello que abrió un poco más la puerta de su intimidad para revelar todo lo que ha hecho por dejar de sentir molestias en sus piernas.

En una entrevista realizada por Castalia Pascual para TVN, la tipiquera pidió perdón a Dios y a sus fanáticos por lo que consideró como un 'error'.

Inclusive reveló que tras este procedimiento quedó padeciendo del Síndrome de Asia, manifestación que aparece en el cuerpo por la exposición crónica a la silicona, entre otras sustancias.

La cantante detalló que como síntoma son los dolores articulares.

"A veces me paro y me voy a agachada al baño, son consecuencias del producto", expresó

Asimismo, agregó "fue una total imprudencia y total brutalidad, eso fue lo mío".

Sobre la decisión de contar por lo que estaba pasando y no quedarse callada manifestó: Yo he tratado de hacer mi vida normal, pero los dolores no me los quitaba nadie cuando esas crisis apretaban. Lo hice porque no quiero ver sufrir a personas, ese es un dolor muy grande.

Cuando tu te paras que la circulación va con todo pa' abajo".

Pese a que quería verse 'perfecta', entendió que la perfección no existe y que dista de la naturalidad, y la esencia de las personas.

"Cuando pasan los años uno se da cuenta que más puede lo que uno exprese y la actitud que como uno se vea", destacó.

¡Hasta que pareciera que se estuviera retratando con sus palabras!, para nadie es secreto que a pesar de sus curvas de infarto, Sandra es la mujer más querida del país no precísamente por su aspecto físico sino por su forma de ser.

Curiosamente la también abogada es la intérprete de "A pesar de todo", tema que a pesar de ser romántico la puede representar muy en el coro:

"Este sufrimiento me está matando,

y yo no resisto vivir así;

por eso a mi dios le paso rogando

de que por favor se apiade de mí".

Precisamente fue la monagrillera que contó que tras inyectarse biopolímeros en sus piernas (para tenerlas más gruesas, aunque nunca se las vio así) comenzó a tener dolor en esta parte de su cuerpo y en consecuencia sus músculos y huesos también se vieron afectados.

Tras someterse a una cirugía en Bogotá, Colombia, para quitar el producto de sus extremidades inferiores, deberá tomar reposo absoluto durante un mes, "para que la piel pegue". A su vez parece que vino bien equipada del país sudamericano, porque días antes de contar por lo que estaba pasando compartió una fotografía en la que detalló que mandó a hacer zapatos para que no la cansen mucho.

Como aprendizaje y consejo Sandra recomendó a todas las personas que estén curiosas por los tratamientos que modifican los cuerpos que no se inyecten nada. "Hagan ejercicio, coman saludable, porque esos les alargará sus vidas y sean felices con lo que Dios les ha dado".

Notas relacionadas: