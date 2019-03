'Me parece divino que Gaby Garrido sea la presentadora', Ingrid De Icaza

martes 26 de marzo de 2019 - 5:56 p.m.

La cantante señaló por medio de su cuenta de Instagram que no tiene nada en contra de Garrido

Después de varias especulaciones en diversos medios de comunicación la presentadora de televisión, Ingrid De Icaza tomo sus redes sociales para aclarar cualquier información acerca de lo sucedido entre ella y TVN.

La 'rockstar' aseguró que desde septiembre se le había ofrecido el puesto de presentadora de 'Vive la Música', pero por cuestiones de salud no se pudo concretar.

"Hice las promos y en la preventa del canal se anunció que yo iba a ser la imagen principal del proyecto, esta información solo la manejaban las personas que participaron del evento, por eso es que algunos medios de comunicación que habían asistido se sorprendieron con el cambio", explicó De Icaza, que agregó que ella no tiene problemas con su antiguo equipo de trabajo, porque se lleva bien con todos, que el problema fue con una relacionista publica del canal que señaló en una entrevista que la cantante no estuvo pensada para ese puesto y que no mantiene relaciones con TVN.

"No me moleste, se me rompió el corazón, ese tipo de cosas se manejan de otra manera y no así...si yo hubiese sido una mala presentadora y una mala persona no me llaman para todo tipo de proyectos", finalizó.

¿ Y acerca de Gaby?

A Ingrid no le tembló la lengua para dar a entender que cualquiera puede conducir ese espectáculo, que ese no fue el problema, "La chica no es el tema, es más me parece divino el significado que Gaby sea la presentadora del programa porque ella salió de ahí y ahora es presentadora, me pareció un bonito mensaje", señaló la interprete dejando claro que el cambio no le molesto.

¡Con todo para Medcom!

Y como dice el refrán "Donde una puerta se cierra, otra se abre" y así fue, De Icaza, ni corta, ni perezosa, se negó a ser parte de los jurados de "Yo me llamo", propiedad de Medcom y que aparentemente le va hacer la competencia a "Vive la Música" .

El video de la promo donde se puede ver a una guapísima, Ingrid De Icaza, salir de la oscuridad ya esta dando la vuelta en las redes sociales y claro dejó a más de dos con la boca abierta.

Ella por su parte no ha negado sentirse feliz con esta nueva experiencia y hizo otro "post" donde expresó que lo "Los cambios son retos que abren puertas a nuevas oportunidades".

Ahora solo queda esperar cual de los dos shows jala más gente.