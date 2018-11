Pa’ na’ má’ quererte

martes 13 de noviembre de 2018 - 12:31 p.m.

Me di el gusto de pasar por sus cuentos y hacer un recuento de las imágenes que ilustran lo que su autora llama “una mezcla de potentes culturas”,

Si una cosa me gusta de los días patrios, es la posibilidad de recorrer las calles vacías de mi ciudad y aprovechar el silencio para dedicarme a una de las cosas que más me gusta: la lectura tranquila y sin prisas; y tenía que ser así para tomar en mis manos nuevamente un libro maravilloso que he tenido que comprar varias veces, porque siempre me tiento a regalarlo para compartir su esencia, e igualmente siempre termino extrañándolo. Es un libro de cuentos de la escritora panameña Consuelo Tomás, con fotografía y diseño de Mariana Núñez.

Me di el gusto de pasar por sus cuentos y hacer un recuento de las imágenes que ilustran lo que su autora llama “una mezcla de potentes culturas”, pero además fui de la mano de esa lucha entre el bien y el mal que llevamos constantemente como un karma harto en contradicciones y por la cual nacen historias como “Tocar o morir”, en la que un chico de esos que son correctos por absurdos mandatos familiares, toma partido por sus deseos y emprende una sigilosa carrera a conquistar la popularidad en la escuela y la atención de la chica de sus sueños, la batutera de la banda escolar.

Mientras una va leyendo el cuento, se van mostrando con claridad aquellas ideas arraigadas de lo que debe ser, sugeridas con hermosa precisión por varias tonadas, poemas y canciones que han acompañado desde sus inicios a la historia de nuestra teatral nacionalidad.

Pudo ser una lectura nostálgica de estas fechas en las que ya espera una más bien una marcha fúnebre frente al palco presidencial, pero la maestría de una de las autoras más importantes de nuestra literatura, no deja espacio a perorata sensible y nos conduce por las verdaderas motivaciones de la juventud que marcha en estos días de la patria.

En un libro así, no se puede leer un sólo cuento. Hay que disfrutar todo lo que de la quietud de un día sin apuros cotidianos nos pueda regalar y al final, concluir como el título de esta obra, que sugiere un amor sincero por una patria que hace lo que puede con lo que dejan de ella.