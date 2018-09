Oscar De La Hoya y Kanye West quieren ser presidentes de Estados Unidos

miércoles 12 de septiembre de 2018 - 11:54 a.m.

Ambos han manifestado sus aspiraciones por relevar a Donald Trump. Uno para el 2020 y otro para el 2024

En entrevista con TMZ Sports, el ex boxeador y actual promotor de peleas, Oscar de la Hoya, aseguró que quiere contender por la presidencia de Estados Unidos en 2020.

“Déjame decirte una cosa. Estoy pensándolo seriamente. Si Kanye West puede hacerlo y anunciar que quiere, dando señales de que algún día contenderá por la presidencia, ¿por qué yo no?”, dijo.

Cuestionado sobre si era en serio sus declaraciones, De la Hoya señaló que sí y está formando un equipo para investigar y determinar si esto puede ser posible.

“Literalmente, con el paso de los años, desde que me convertí en boxeador profesional, miles de personas me dicen: ¿por qué no te levantas y tienes una participación más alta? Y la participación más alta que puedes tener es ser Presidente”, aseguró.

El ex boxeador señaló que si después de la investigación, los números están a su favor, irá por la Presidencia de Estados Unidos.

Las siguientes elecciones serán en 2020, donde podría contender Oscar de la Hoya, quien también tiene la nacionalidad mexicana.