Nuevo tráiler de Spider-Man

sábado 11 de mayo de 2019 - 12:15 p.m.

Si aun no la visto Avengers Endgame, no veas el tráiler, porque está cargado de Spoilers.

El nuevo tráiler de Spider-Man: Lejos de casa solo es “apto” para aquellos que hayan visto Avengers: Endgame, si aun no la has visto, no veas el tráiler, porque está cargado de Spoilers.

El nuevo tráiler nos deja entrever que Spider-Man: Far from Home será una película entretenida, llena de acción, de guiños a otras entregas anteriores, como es costumbre en las películas del Universo Marvel.