Nueva York honra Star Wars con un lascivo burlesque: "The Empire Strips Back"

Desde hace varios años, el cuatro de mayo se conmemora el Día de Star Wars, gracias al juego de palabras de la fecha en inglés -May the Fourth- con el lema de los guerreros Jedi "May the Force be with you" (Que la Fuerza te acompañe).



Ahora, Nueva York se suma a estas celebraciones con un show de la parodia burlesque de la serie galáctica, que en diciembre de este año terminará con su noveno episodio, la cual surgió como "un chiste" que se le fue de las manos a su creador, Russall Beattie.



En una entrevista con Efe, el creador australiano detalla que todo surgió más como una broma entre amigos que como un espectáculo destinado a girar por Australia, Estados Unidos y Canadá, en el que, al principio, "diseñaba los disfraces con tuberías y telas en mi garaje".



En una escena, la lujuriosa Darth Vader baila enfundada en un traje negro de látex y juega con unos pañuelos oscuros, más cercana a actuar en un cabaret que a gobernar con mano de hierro las galaxias. En otra, es Luke Skywalker quien, con poca ropa e interpretado por una mujer, limpia su nave de carreras.



"Nosotros intentamos mantener a los personajes de la manera como son en realidad", explica el director de la parodia, que antes de llegar a la Gran Manzana ha pasado por los estados de California y Nueva Jersey en EEUU, y Canadá.



El cambio de sexo no cambia lo que representan los personajes, a pesar del tratamiento cómico de sus figuras, y tampoco responde a una necesidad de mayor diversidad -algo que ya aparece en las nuevas películas, para el director-, sino que es más apropiado para el género del burlesque.



Además, también es una exigencia del reparto: los nueve miembros representan a 60 personajes a lo largo del show, desde la dominatrix Darth Vader hasta las tropas imperiales, pasando por un Yoda desatado tocando la batería.



"¡Los mejores sesenta dólares que he gastado en la vida!", se regocija un fan australiano después de uno de los espectáculos en un video colgado en la página oficial, justo después del baile sugerente de unas danzarinas con unos sables láser.



El libreto de la obra y las referencias se centran sobre todo en las películas originales, los episodios del IV al I, en tanto que las nuevas dirigidas por J.J. Abrams todavía tienen que calar entre los seguidores galácticos y generan opiniones muy "divididas", según el director, aunque no cierra la puerta a incluirlas en el futuro: "Puede que añadamos alguno de sus personajes".



Si bien la idea original es de Beattie -que también ha dirigido otra parodia similar de "Game of Thrones" y una próxima de "Ghostbusters"-, en el escenario quienes destacan son bailarines como Asher Bowen-Saunders, que interpreta a la Princesa Leia.



"No soy tan fan como los grandes, pero sí recuerdo de niña jugar a Star Wars con mis amigas todos los días y mi madre me hacía disfraces de Leia para ir al colegio", explica la artista, que en aquel entonces no sabía que terminaría interpretándola en el escenario.



Actuar el Día de Star Wars es "surrealista", dice la intérprete, dada la categoría de casi "jornada religiosa" que tiene el cuatro de mayo para sus seguidores. Para estos, Beattie tiene un mensaje: que se unan a celebrarlo con ellos en el teatro.



"Tienen cualquier día para encerrarse en casa y ver las películas, pero si son fans y adultos, que vengan a celebrarlo y a pasar un rato agradable con nosotros", insta el creador australiano.