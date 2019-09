Nueva York se apunta a dormir en la calle en diciembre por los sin techo

martes 17 de septiembre de 2019 - 6:58 p.m.

El evento en la Gran Manzana contará con el popular actor estadounidense Will Smith

La turística plaza de Times Square en Nueva York acogerá el próximo 7 de diciembre una concentración de personas que dormirán a la intemperie, en pleno invierno, como parte de un campaña internacional para recaudar fondos para los sin techo.



Nueva York es una de las 50 ciudades alrededor del mundo donde se llevará a cabo un evento similar, que incluye también a Chicago, en Estados Unidos.



El evento en la Gran Manzana contará con el popular actor estadounidense Will Smith, quien leerá un cuento antes de dormir a aquellos que desafíen las bajas temperaturas típicas del invierno en solidaridad con los millones de personas sin hogar.



Los fondos que se recauden en esta ciudad serán para organizaciones locales que ayudan a los sin techo o desplazados en Nueva York en una campaña que cuenta con aliados como UNICEF de EE.UU., el Malala Fund, y el Instituto Global para los Sin Techo.



Los organizadores estiman que unas 50.000 personas dormirán en la calle esa noche en la que esperan recaudar 50 millones de dólares para beneficiar a al menos un millón de sin techo y desplazados en el mundo por la guerra, los desastres naturales o extrema pobreza.



"No importa si estás participando en Times Square o en el patio trasero de tu casa con tu familia, durmiendo a la intemperie la noche del 7 de diciembre podemos expresar simultáneamente nuestra compasión por los sin techo que no tienen otra alternativa y recaudar fondos para salvar vidas y hacer una diferencia", indicó en el comunicado Josh Littlejohn, fundador del evento.



"También podemos enviar un mensaje a los líderes políticos del mundo de que se requiere una acción urgente para abordar el sufrimiento humano que todos presenciamos en nuestras calles todos los días", agregó.



La premiada actriz británica Helen Mirren, ganadora de un Óscar, participará en el evento en Londres, mientras que personas que han pasado por situaciones de falta de vivienda y desplazamiento contarán sus historias en eventos en todo el mundo.