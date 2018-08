La nueva Natalie Harris

jueves 16 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

La presentadora se despojó de 100 libras

¡CAMBIO!

Hace un año que la presentadora de Tu Mañana, Natalie Harris, se sometió a una cirugía bariátrica, hoy la chica se encuentra gozando de nueva figura y recibiendo felicitaciones por este logro.

El Siglo conversó con Natalie, y nos contó lo siguiente...

¿Cómo te has sentido luego de la operación?

Muy bien, muchas personas me han contado historias de terror después de haberse sometido a un bypass gástrico, como de ahogamiento o de vómitos al ingerir sus alimentos, pero yo la verdad en el año que llevo de operada solo una vez vomité y fue en la primera semana de operada (cuando aún no ingería nada).

¿Cuántas libras has bajado y en cuánto estás?

El día que entré al quirófano (14 de agosto 2017) pesaba 280 libras. Hoy a exactamente un año de la operación peso 100 libras menos (180)

¿Hasta qué libras debes llegar?

El peso ‘ideal', según mi estatura debe ser 140 libras.

¿Cuáles son las prendas para vestir que has incluido a tu clóset?

Pensé que nunca lo diría pero son los pantalones cortos. Igual son tipo bermuda pero antes no usaba nada que mostrara mis rodillas.

5. ¿Cuáles son las reglas alimenticias que estás siguiendo?

Mi estómago es del tamaño de un huevo (así lo pienso yo) así que, en ese espacio reducido yo voy a meter lo que me de nutrición. Siempre empiezo por las proteínas, luego vegetales y de último los carbohidratos. Ojo: una vez a la semana tiro mi canita al aire.

6. ¿Qué ejercicios realizas, cuántos días a la semana y por cuántas horas?

Entrenamiento con pesas y cardio. Trato de que sea tres veces a la semana, si el cansancio y los dolores por el lupus, así me lo permiten.

¿Qué te dicen tus fanáticos por la nueva figura?

Muy contentos, sobre todo quieren saber que dieta llevo, que ejercicios hago y cómo aguanto la rutina. Incluso varios se han animado a operarse y me dejan saber cuando ya están en el hospital, rumbo a su cirugía. Me honra que me hagan parte de una experiencia tan personal.

¿Extrañas tu peso anterior o qué mensaje te ha dejado tu nueva figura?

No lo extraño, per se. Hace 8 años justo antes de ser diagnosticada con lupus mi peso era de 190 libras. Ya estaba en obesidad pero era el peso con el que vivía, sin embargo una vez que enfermé y mi vida se volvió inactiva y medicada con corticoides aumenté 100 libras de mi peso habitual. Lo interesante para mi será verme en 140 libras ya que no he pesado eso desde primaria .

Aprendí que la alimentación es la clave. Hay que aprender a nutrirse, no solo por el peso, sino por mi condición de salud.

Buscar las opciones más naturales posibles y entender que es un solo cuerpo que Dios te dio y como lo cuides depende de ti.