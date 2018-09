‘Nuestro reto es mostrar a Panamá'

sábado 15 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Preparan la participación de Estácio de Sá en el Carnaval

‘SHOW'

Desde que se anunció que la primera escuela de samba Estácio de Sá, contará la historia del Cristo Negro de Portobelo, en el desfile del Carnaval de Río de Janeiro en 2019, los istmeños están a la expectativa.

Ayer conversamos con la reina Jessica Maia, y nos contó que los preparativos para este espectáculo que se llevará a cabo el 2 de marzo, ya arrancaron. En Brasil ya empezaron a armar las carrozas que desfilarán en El Sambódromo.

Jessica cuenta que el mayor reto que tiene la organización, es mostrar a Panamá con toda la grandiosidad que tiene el país. Ellos apuestan que con los 3 mil participantes que tendrá la delegación, harán un buen trabajo, con el fin de ocupar el primer lugar del tan esperado evento.

‘Bailar es mi pasión, llevo 18 años de pertenecer a Estácio de Sá. He llevado atuendos de 15 a 20 kilos que me han dejado marcas en el cuerpo que no he podido borrar, pero me siento feliz', añadió la brasileña.

Según Jessica tiene 10 años viviendo entre Panamá y su tierra natal, desde ahí nació de llevar las costumbres e historia del país al Carnaval.

Los organizadores de esta actividad invitan a todo el pueblo a que se una y puedan acompañarlos en su presentación que tendrá como invitada especial a la cantautora Erika Ender.