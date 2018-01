‘Nosotros sí hemos luchado por los músicos'

martes 23 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

Amuna se defiende y asegura que ganó la licitación limpiamente. Ya lleva nueve años amenizando la tarima

AGRUPACIÓN

La Tarima del Recuerdo para los Carnavales en la Cinta Costera continúa sacando ronchas, luego que la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) realizara la licitación.

Hace unos días el acto público fue adjudicado al Grupo Amuna, lo que levantó quejas y críticas del Grupo Hei Events, quienes dicen ser merecedores de la adjudicación.

Ahora, Amuna rompió silencio y hasta habla de demandas, argumentando que su imagen se ha visto empañada por este embrollo.

Luis A. Meléndez, presidente de Amuna, visitó El Siglo en compañía de un grupo de músicos entre ellos el reconocido violinista Colaquito Cortez, para aclarar que ganaron la licitación de este año, limpiamente y no como lo ha asegurado René Rivera, director de la orquesta ‘Son D la Calle', en representación de Hei Events and More.

Con prueba en mano, Meléndez mostró que eran los más idóneos para seguir poniendo a gozar a panameños y extranjeros en este espacio del Carnaval, pues cuentan con toda la documentación y además con los requisitos exigidos para la licitación.

La lucha inició hace 9 años

Convencido de que los músicos merecen su lugar, Meléndez explicó a este medio como en el 2009, luego de una lucha de meses, lograron ser tomados en cuenta.

En el 2010, como única empresa en representación de la Tarima del Recuerdo, nos presentamos cobrando solo $12 mil, para 30 músicos y sos orquestas.

Ya para el 2012, manifiesta el presidente de Amuna, lograron que les reconocieran $16 mil, para la misma cantidad de orquestas. Y no fue hasta 2015, cuando recibieron $34 mil, por su presentación en los carnavales.

‘En 2012, me dieron palazos mientras protestaba a favor de los músicos y en 2016, me rocié con gasolina y tenía un fósforo en la mano, capaz de hacer cualquier cosa por el bien de los músicos. Fue en ese año que logramos $60 mil para la licitación', relató Meléndez.

Este año, la licitación para la Tarima del Recuerdo, aumentó a $80 mil, explica Meléndez que eso se logró por la insistencia de todo un año de Amuna, en que merecen un poco más.

‘Ahora que se están viendo cosas mejores para los músicos ellos (Hei Events and More), quieren venir a competir y nisiquiera cumplen con los requerimentos', Sostuvo Meléndez.

Amuna, asegura que hay tres requisitos importantes para poder licitar en la Tarima del Recuerdo. Primero deben contar con 30 músicos, segundo esos músicos deben haber tocado en el Carnaval, en los últimos tres años y tercero, los músicos deben tener contrato con los músicos.

‘Ninguno de estos puntos, cumple la empresa ‘recién creada', por eso están cayendo en la calumnia e injuria de indisponernos a nosotros, teniendo tantos años de experiencia y cumpliendo año tras año con cada papeleo', manifiesta.

En vista de que Amuna, ha sido indispuesto tanto en medios de comunicación, ahora analizan una demanda por calumnia e injuria en este tipo de acciones.