Nicky Jam y Will Smith presentan el video de la canción oficial del mundial

viernes 8 de junio de 2018 - 11:52 a.m.

Los estadounidenses lanzan el clip de 'Live It Up', el himno oficial de Rusia 2018

Luego de varios anuncios en las redes sociales, Will Smith y Nicky Jam presentan su más reciente sencillo 'Live It Up', el cual es la canción oficial del mundial Rusia 2018 y cuenta con la participación de la cantante kosovar, Era Istrefi.

El video se rodó en Budapest y Cartagena, lugares en los que el actor estadounidense se encontraba filmando escenas de su próxima película 'Gemini Man'. Por su parte, la producción musical de 'Live It Up' estuvo a cargo de Nicky Jam en compañía de Diplo.

La participación de las estrellas de fútbol dentro de esta producción no podía faltar, Ronaldinho y Pablo Armero, entre otros. El video ya se encuentra disponible en YouTube, y la canción ya está disponible en las plataformas digitales para su reproducción.