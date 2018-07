Neka perrea con pela'o y Wyznick pregunta si este caso es distinto al de Anyuri

lunes 9 de julio de 2018 - 11:39 a.m.

Wyznick critica: Anyuri y Neka, ¿ambas corruptas de menores?

Una denuncia del Senniaf en contra de la cantante de regué Anyuri volvió a abrir la caja de pandora que encerraba las malas costumbres de algunos artistas cuando intentan animar a su público interactuando "más allá" con menores de edad, acciones por las que se pueden meter en líos legales.

Ahora es Neka, la participante de Esto es Guerra, quien ha sido puesta en el ojo de la toementa luego que participara como invitada en un 15 años, en el cual bailó muy pegadita de un menor de edad.

El video circuló en Instagram con la etiqueta #Los15deAlee, aunque después fue borrado de las redes sociales, no sin que antes alguien fuera más rápido y lograra guardarlo. Neka estuvo acompañada del guerrero Joaquín 'Joako' Fábrega.

Así las cosas la abogada Giovanni Ortega, mejor conocida como Wyznick, se expresó sobre este tema y crítico el modo en que se tratan los casos mediáticos en el país, dando a entender que se toman acciones enérgicas dependiendo de clases sociales o por discriminación de raza.

"Qué diferencia hay entre un video de un 15 años de la 'high class', que hay en las redes sociales, si es el mismo baile que hizo Anyuri, que casi la crucifica el Senniaf. Díganme:, ¿porque en uno son blanquitos y en el de Anyuri habían negritos?. No debe haber ni un mayor con un menor en una tarima meneándose, no", expresó la ex presentadora de tv en su cuenta de Instagram.

El debate del tema surgió en la cuenta de Instagram @mamarazzi507

Ustedes, ¿qué opinan?