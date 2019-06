¿Natti Natasha Kardashian? Rob y la dominicana tiene un coqueteo en Twitter

miércoles 5 de junio de 2019 - 3:30 p.m.

Desde mayo llevan enviándose mensajitos de manera pública. Ahora, ¿qué estará pasando en lo privado

Parece, repetimos: parece, que Robert Kardashian está babeado por la reguetonera dominicana Natti Natasha y ella poco a poco le ha ido correspondiendo, al menos los mensajes. Lo anterior se lo contamos, porque el único varón de las hermanas Kardashian le ha estado retuiteando a la intérprete de 'Sin pijama' tanto fotos como promoción de sus canciones.

Ahora, la última interacción la tuvieron cuando la cantante subió una foto semidesnuda, a la que él respondió: Oh, hi (Oh, Hola).

Esta reacción causó que muchos dentro y fuera de Twitter reaccionaran y ya estuvieran soñando con campañas de bodas. ¿Hasta allá? sí.

Por último Natti Natasha, de manera más cordial que de coqueteo, retuiteó un video en donde aparece Dream, la primogénita de Rob en el que le desea que Dios la bendiga. Este relajito viene desde finales de mayo, aunque hasta ahora fue que trascendió.