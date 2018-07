¡Nada de cirugías!

domingo 8 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Rosa Montezuma en su visita a Venezuela

La representante de Panamá para Miss Universo, Rosa Montezuma se encuentra de visita en Venezuela y muchos piensan que viajó para retocarse alguna parte de su cuerpo.

Fue precisamente ella, quien desmintió los rumores y le pidió a sus seguidores que observaran bien sus fotos desde antes del viaje para que luego no inventen cosas.

Y es que desde que fue electa por la Organización de Señorita Panamá, Rosa no ha dejado de estar en la palestra.

La semana pasada, se habló mucho de las fotos que subía a sus redes sociales, por el supuesto exagerado photoshop, sin embargo Rosa tiene quienes la defiendan.

Rosa aclaró que ya se encuentra en Venezuela y que compartirá toda su estadía en ese país, con imágenes, para que luego no digan que se fue a operar.

‘En reiteradas ocasiones les he mencionado que no pienso hacerme retoques, mi lunar sigue ají, mi nariz, así que no se preocupen', les dijo a sus seguidores.

Legalmente famosa

Y no solo comentarios negativos rodean a la modelo, pues una foto suya plasmada en un diablo rojo, la hizo legalmente famosa, según muchos.

‘Los ‘DIABLO ROJO' son los buses emblemáticos de Panamá por su historia, arte y el detalle que plasman sus propietarios, hoy puedo decir que es una dicha y un honor verme plasmada en uno de ellos, donde solo un panameño sabe el orgullo y significado. Gracias por tanto cariño por el apoyo y amor. Cada día más orgullosa de ser PANAMÁ', expresó luego de enterarse que la habían pintado en uno de estos famosos buses.

