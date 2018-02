Se muestra sin pudor

viernes 23 de febrero de 2018 - 12:01 a.m.

Jessica Parker graba escenas calientes

SERIE

Una de las actrices más talentosas de Hollywood, sabe muy bien cómo hacer su trabajo, a pesar de que le llueven las críticas.

Ella es Sarah Jessica Parker, quien protagonizó una atrevida escena de sexo con su coestrella Steven Pasquale en un episodio reciente de la segunda temporada de la serie Divorce de HBO.

La actriz, de 52 años, que interpreta a una madre en proceso de divorcio, aparece en ropa interior y teniendo relaciones en un sofá con Pasquale, quien es Andrew en la ficción.

En el show, ambientado en Nueva York, la actriz es Frances Dufresne y tiene una aventura que termina en una separación de su esposo Robert, interpretado por Thomas Haden Church.

Si bien ha hablado abiertamente sobre no sentirse cómoda con desnudarse para escenas de sexo, la ex protagonista de Sex and the City se muestra muy "cómoda" frente a cámara.

Días atrás, la estrella de Hollywood fue noticia por los lapidarios comentarios de la actriz Kim Cattrall, quien la acusó de "explotar" una tragedia familiar para limpiar su imagen.