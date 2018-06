La monarquía británica se prepara para su primera boda gay este verano

lunes 18 de junio de 2018 - 2:34 p.m.

Lord Ivar tenía su sexualidad en secreto a tal punto que estuvo casado y procreó tres hijas

Lord Ivar Mountbatten, primo tercero de la reina Isabel II, se casará este verano con su novio James Coyle, en lo que se convertirá en la primera boda gay de un miembro de la familia real británica, según el tabloide "Daily Mail".

El pariente de la soberana, de 55 años, hijo menor de David Mountbatten, tercer marqués de Milford Haven, hizo pública su homosexualidad en septiembre de 2016, cinco años después de separarse de su esposa, Penelope Thompson, en noviembre de 2011. Ambos se habían casado en 1994 y tienen tres hijas: Ella, de 22 años, Alexandra, de 20, y Louise, de 15.

Mountbatten y Coyle, director de servicios aéreos de 56 años, se conocieron en una estación de esquí suiza, según el "Daily Mail", y planean contraer matrimonio en una capilla privada en Devon (suroeste de Inglaterra) este verano, una ceremonia de la que no han dado a conocer más detalles.

A pesar de que Mountbatten es íntimo amigo del príncipe Eduardo, cuarto hijo de Isabel II, éste no podrá acudir al enlace por motivos de agenda, según ha explicado el novio. Los dos miembros del futuro matrimonio posan junto con la exesposa de Mountbatten en una fotografía publicada en el tabloide británico, al que concedieron una entrevista para anunciar el compromiso.

Lord Ivar y su ex 'Penny', como cariñosamente le dicen a la madre de sus tres hijas.

"Realmente somos un trío divertido", afirma Mountabatten, mientras que su exesposa revela que será ella quien acompañe hasta el altar a su antiguo marido, del que dice que se ha convertido en una persona "totalmente diferente" desde que anunció que era gay.

"Actualmente, Ivar está mucho más relajado. Es mucho más amable. Se ha convertido en un gran cocinero", describe Thompson, que asegura que "mantener su sexualidad en secreto fue realmente un tormento para él".

Mountbatten afirma que todos sus "buenos amigos" han "aceptado a James", su futuro esposo. "Básicamente, les dije: 'He encontrado a alguien, es un chico'. Todos se echaron a reír", explicó el pariente de la soberana británica.

"Yo no necesito estar casado. Es algo que ya he hecho. Tengo a mis maravillosas hijas, pero estoy haciendo esto porque creo que es importante para él (Coyle). James no tuvo la misma estabilidad que yo. Eso es lo que le quiero dar", afirma Mountbatten.