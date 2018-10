Molestos por la presencia de Windy Girk en el Comic Con Panamá

viernes 19 de octubre de 2018 - 4:04 p.m.

Los amantes del ánime se rebelaron, no quieren a la famosa Youtuber en el evento

Los organizadores del Comic Con Panamá anunciaron que la youtuber y gamer Windy Girk estará en el evento internacional y para qué fue eso. Los amantes de esta convención descargaron su enojo contra la cuenta oficial del evento, no se esperaban que la chica que tiene más de un millón de seguidores en Instagram estuviera como invitada al evento de historietas, cine y videojuego..

De acuerdo con el Comic Con Panamá Windy "estará como invitada nacional en el Comic Con Panamá' jugando en el Torneo de MarioKart 8 Deluxe, este 26 de Octubre".

"Nombre las pocas ganas de ir acaban de morir"; "pfff gracias por el aviso, el 26 entonces para no ir :)"; y: "Ves? Te dije que era un grupo de empresarios que no sabian nada acerca de anime/manga/cultutaPop/geek/comics/etc xD si acaso vieron Dragon Ball, fueron a Colombia como ellos mismos dijeron y vieron la "oportunidad" de ganar plata con el evento (ya que en Colombia hay mucha cultura sobre esto y acá esta iniciando) pero la están es cag*/?! definitivamente iré un solo día. Avisen a cual va ella para no ir", fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores en la cuenta del evento...