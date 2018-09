La modelo de talla grande Tess Holliday protagoniza la portada de 'Cosmopolitan'

lunes 3 de septiembre de 2018 - 12:14 p.m.

"Si hubiera visto un cuerpo como el mío en esta revista cuando era niña, me habría cambiado la vida", dijo

La conocida modelo estadounidense de tallas grandes Tess Holliday ha revelado que ella es la protagonista de la portada del último número de la edición británica de la revista Cosmopolitan, que se pondrá a la venta este viernes.

"Phew, soy literalmente una chica Cosmo!! No me puedo creer que esté diciendo esto. Gracias @CosmopolitanUK por esta increíble oportunidad. Si hubiera visto un cuerpo como el mío en esta revista cuando era una niña, eso me hubiera cambiado la vida", ha escrito la joven en sus redes junto a la imagen de la portada de la citada publicación.

Con una altura de apenas 1,60 cm y una talla 50, esta modelo fuera de los cánones imperantes de belleza se ha convertido en todo un ejemplo para miles de mujeres y en una férrea defensora de asuntos relacionados con el feminismo, la maternidad y la superficialidad entre muchos otros que le tocan de cerca.

Sus mensajes siempre tienen una gran repercusión y ella no pierde la oportunidad de difundir su mensaje.

"Algo que me pregunto siempre es que si marcas como Gucci son capaces de hacer ropa en tallas grandes para hombre, ¿por qué no hacen lo mismo para las mujeres?", dijo para Vogue USA. Holliday cree que "es estupendo ver la talla 40 en las pasarelas" y que eso supone un gran cambio, "pero la mayoría de las mujeres estadounidenses usan una 44, ¿quién las representa a ellas?".

"Siento que ha llegado el momento de liarla. Quiero ser de las que cambian las cosas, o al menos abrir las puertas a otras", dijo al hablar de su libro, The Not So Subtle Art of Being A Fat Girl (El arte poco sutil de ser una chica gorda), que no tardó en convertirse en bestseller.

Ahora, su reto es desfilar cada vez más para marcas de lujo, pero no para cualquiera sino para aquellas que de verdad se comprometan a comercializar tallas grandes.