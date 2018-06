Miss España será la primera transexual en participar en el Miss Universo

sábado 30 de junio de 2018 - 11:05 a.m.

La sevillana optará como representante española en el máximo certamen de la belleza universal

La modelo sevillana Ángela Ponce se ha convertido en la primera mujer transexual en coronarse como Miss Universo España 2018, el certamen de belleza gracias al cual optará como representante española en Miss Universo.

Ponce, de 26 años, fue Miss Cádiz en 2015 y participó también en el concurso Miss World Spain, donde abanderó la lucha para dar visibilidad a la transexualidad en España.

Sin embargo, entonces no se llevó la preciada corona.

"No pude ganar Miss España porque la organización de Miss Mundo no admitía a mujeres transgénero. Tres años después me vuelvo a presentar porque en Miss Universo sí es posible", confesaba en una reciente entrevista.

En esta ocasión ha podido cumplir su sueño tras vencer a otras veinte aspirantes y después de recorrer un camino que no ha sido nada fácil para ella, tal y como contó un programa.

"A los tres años ya supe que era una mujer",indicó. Asimismo, añadió que para ella "fue muy difícil tener que convencer a un psicólogo de que era quien decía que era".