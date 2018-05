Milka confirma a qué operaciones fue sometida y dijo que viene con otra mentalidad

miércoles 9 de mayo de 2018 - 9:15 a.m.

También pidió disculpas por sus comentarios sin censura en redes sociales

Milka Rodríguez a menudo está en boca de la gente, pero últimamente, por las operaciones a las que se sometió a inicios de año.

'La guial del baturreo' recibe comentarios positivas, y en otras veces críticas negativas en redes sociales por sus comentarios ácidos sobre temas sensitivos como los de las chicas con sobrepreso. ¿Recuerdan?

Pero al parecer el cambio corporal provocó que sintiera deseos de cambiar su andar, por tal razón pidió ayer disculpas a quienes haya ofendido con sus duras críticas.

La colonensa estuvo en Suelta el Wichi como invitada y aprovechó su visita para cerrar el capítulo como chica controversial, aunque dejó claro que no cambiará su escencia y sazón propia.

"Lo primero que quiero hacer es pedirle disculpas a todas esa gente que sin querer, porque no fue lo que dije sino cómo lo dije, lo ofendí. No era mi intención. Y hay una estrecha línea entre ser frentero, entre ser Milka y ser prudente. Tú puedes decir lo que tu quieras o sientas, pero tienes que saber cómo lo que vas a decir, y yo no estaba llevando el mensaje que yo quería, yo quería pensar en voz alta y quería que lo primero que las personas que hicieran al levantarse era ver Instagram relajarse, reírse conmigo sentirse identificado con las cosas que yo decía. y lo hacía bien y no estaba haciendo las cosas correctas" .

Milka pagó con duras críticas en su contra el haber "aconsejado" a las gorditas: "Esas mujeres que están subiditas de peso, 'curvy', gordas, cuadradas, que saben que el pantalón no les queda y quieren ponerse esos pantalones descaderados y saben que tienen su 'tontontes', para que el que no sabe es tontón con techo porque la barriga le cae, sin contar con la blusita que se ponen de esa tela licra apretadita que tienen tres barrigas, que no saben si es nalga, espalda o cadera. Se tapan detrás de esa campaña para seguir come, come, come y se visten mal, todas las modas no nos caen”.

Nueva mentalidad, nuevos planes

El resurgir de la ex participante de Big Brother es completo, como ella misma lo ha publicado se sometió a una cirugía plástica y quedó con una figura envidiable.

Milka confesó que no se retocó el rostro, mas el cuerpo sí. Se sometió a una lipo y luego le hicieron transferencia de grasa en los glúteos.

La mismísima doctora que la operó reveló en el mencionado programa que trabajo las áreas donde tenía más grasa localizada como brazos, piernas y el tronco.

Además su imagen y maquillaje está siendo llevada por la reconocida maquillista Michelle Gregoire. ¡Oh Sí!.

¿Qué se traerán entre manos?