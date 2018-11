Michelle Obama reveló que sufrió un aborto y tuvo problemas de fertilidad

miércoles 14 de noviembre de 2018 - 12:19 p.m.

La exprimera dama Michelle Obama sorprendió al mundo al revelar en su recién lanzado libro Becoming que sufrió de infertilidad, sufrió un aborto y da detalles íntimos sobre su relación con el expresidente Barack Obama y lo difícil que se le hizo la vida en la Casa Blanca. Su historia es fascinante y no solo porque llegó a ocupar uno de los roles más influyentes en el país, sino por valentía y sus incansables ganas de ayudar a los demás.

El libro de la exprimera dama salió a la venta el 13 de noviembre y ya ha desatado una buena dosis de polémica. Según dijo en una entrevista, su meta es que las mujeres se unan más contando las historias de las cosas que les pasan, especialmente de las que no hablan como las dificultades para tener hijos.

Además, Michelle abrió una ventana grande a la vida de la esposa del político más importante del mundo y a cómo es ser una mujer independiente y exitosa por su propio talento (era administradora de un hospital antes de que Barack Obama se convirtiera en presidente en 2008) que tiene que adoptar un rol totalmente diferente por su marido. Su historia es fascinante y fue transparente en su libro.

En una entrevista con la cadena ABC para promover su libro explicó que perdió un bebé y fue un período duro en su vida. "Me sentí que había fallado porque no sabía lo común que eran los abortos espontáneos, porque no hablábamos sobre eso".

Subrayó que las mujeres "no hablamos de esos temas y como consecuencia, nos encerramos en nuestro propio dolor, pensando que de alguna manera estamos rotas. Es muy importante hablarle a las madres jóvenes sobre el hecho que este tipo de cosas pasan", dijo Obama.