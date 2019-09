El mensaje del reguetonero Arcángel tras sufrir un preinfarto

martes 17 de septiembre de 2019 - 12:26 p.m.

Arcángel había experimentado algunos problemas de salud mientras se encontraba viajando desde Miami hacia Orlando

El cantante Austin Agustín Santos, más conocido como Arcángel, fue hospitalizado este lunes tras un preinfarto.

"Mi corazón es más de ustedes que mío! Por eso no me puedo ir ahora! Aunque será cuando Dios quiera y yo estaré aquí para cuando él decida ,mientras tanto sigo aquí de pie y con vida", expresó el músico neoyorquino de 33 años.

"Soportes a Arcángel mientras yo viva! Yo represento a los que no tienen salida por eso el bajo mundo a mí me inspira. Después de tantos años aún la letra de mi maestro me sigue ayudando @elrealtempo GRACIAS PORQUE AÚN ME SIGUES MOTIVANDO", destacó en Instagram el artista.