Los mejores momentos del concierto de Luis Fonsi captadas por una panameña

viernes 25 de mayo de 2018 - 8:20 a.m.

La reconocida fotógrafa Liz Pinto tuvo la responsabilidad de captar los instantes más significativos del show del intérprete de 'Despacito'

El tan esperado y reprogramado concierto de Luis Fonsi en Panamá por fin se llegó a realizar este jueves 24 de mayo y estuvo cargado de emociones transmitidas por sus éxitos.

El puertoriqueño pisó ayer el istmo y por ahí mismo fue brindando conferencia de prensa y show.

Instagram Luis Fonsi

Para quienes no pudieron asistir a su presentación en el Centro de Convenciones Amador, una fotógrafa panameña compartió una serie de instantánea que en las que muestra al intérprete de 'Despacito bien concentrado con su público y como un gesto de agradecimiento de puso el sombrero pinta'o y se colgó la bandera en sus hombros.

Instagram: Sheldry Sáez

El mismo cantante de 'Yo no me doy por vencido' compartió una fotografía con la siguiente descripción: "Con la bandera de Panamá colgada en mi cuello y mi bandera de fondo. Me encanta. Que noche tan especial, gracias", dándole el crédito a la mencionada experta detrás del lente.

Instagram: Liz Pinto

De acuerdo a lo publicado, la joven lo acompañó durante su corta estadía en Panamá. Sobre esta oportunidad de oro ella expresó en su cuenta personal de Instagram: “Yo no me doy por vencida, con mis sueños y hoy viví uno al máximo. ¡Mil gracias Luis Fonsi por la confianza y oportunidad! Fue un gran placer cubrir tu concierto ".

Como era de esperarse, varias personalidades reconocidas del patio se dieron cita en este concierto. Tal fue el caso de Sheldry Sáez, Bettina García y Liza Hernández.

Para ver algunas fotos de Pinto haz clic en el figura triangular que aparece en la parte lateral derecha de la foto principal de esta nota.