El mejor amigo de Kim presume sus alitas de pollo bañadas en oro de 24 quilates

jueves 3 de mayo de 2018 - 10:04 a.m.

Si quieres degustar este delicioso platillo deberás desembolsar $1,000

La cadena de restaurantes de la ciudad de Nueva York, The Ainsworth, lanzó al mercado sus alitas de pollo bañadas en polvo de 24 quilates. Sí, así como lo leen; y por el momento se posicionan como las más lujosas del mundo.

El platillo fue probado por el mejor amigo de Kim Kardashian, Jonathan Cheban y manifestó en redes sociales que están deliciosas.

"Mi cámara está temblando, están tan iluminadas", dice Cheban en un video de Instagram anunciando las alas, antes de sumergirlas en salsa de queso azul.

Estas alas blindadas cuestan $30 por 10 piezas, $60 por 20, o 50 piezas con una botella de champán Ace of Spades por $ 1,000. Es por ello que han sido bautizadas como "las alas de oro de 24 quilates más caras e increíblemente sabrosas del mundo".

Cheban, en caso de que no lo sepas, es un publicista convertido en foodie (amante de la comida) y la persona más cercana a la socialité y hasta ha aparecido frecuentemente en el reality show 'Keeping Up With the Kardashians'.

Desde entonces ha cambiado legalmente su nombre en redes sociales por "Foodgod" y comparte con sus 2.6 millones de seguidores de Instagram sus lujosas hazañas culinarias en todo el mundo.

¿El oro se come?

El oro comestible es una nueva tendencia en la gastronomía. Un plato gourmet, una bebida o un postre adornado con el precioso metal, son posibilidades que ya hacen parte del menú de importantes restaurantes del mundo.

Según El Espectador, aunque la tendencia está en auge, vale la pena decir que no es nueva. El consumo de oro es una costumbre que viene de culturas ancestrales de distintas regiones del mundo: Egipto, China, India, entre otras, en donde ingerirlo hacía parte de una simbología que respondía a diversos significados.

Además, a diferencia del hierro o el calcio, el oro no es un elemento esencial en la dieta del ser humano, no es tóxico, no lo perjudica y, hasta el momento, no se ha comprobado que genere los beneficios que algunos especialistas le atribuyen, como la eliminación de toxinas y el retardo en el envejecimiento de la piel, señaló dicho medio de comunicación.

Y no se extrañen, el mismo Cheban compartió en una ocasión una imagen de un helado en cono cubierto de papel de oro, su precio: nada más y nada menos que 154 dólares.