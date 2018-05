Bad Medina arremete en redes sociales contra Liza Hernández y Yoani Ben

En el lío entre la chica de los rizos dorados e Israel Duffus etiquetaron tanto a la ex de Floyd que decidió salir al paso contra las comadres

Desde que compartían el mismo hombre, la rivalidad entre Liza Hernández y Bad Medina nunca fue disimulada. Una vez que ambas rompieron su relación con Floyd Mayweather parecía que cada quien hizo borrón y cuenta nueva para iniciar sus respectivos caminos, pero no fue así.

En medio de la resaca que dejó la discusión mediática entre la Miss Hawaiian Tropic 2001 e Israel Duffus por la salida de Celestino 'Pelenchín' Caballero de la cárcel, entró a la escena Doralie Medina, mejor conocida como Bad Medina, quien destapó la supuesta verdad de 'La Doradita' que nunca contó el boxeador panameño.

Cabe hacer una pausa y recordar que ambas, al inicio, tenían una buena relación. La misma Liza contó en su momento que al integrarse al grupo de "novias" de 'Money', Medina la recibió con los brazos abiertos, pero después su relación se distanció definitivamente por disputarse el primer lugar en el corazón del campeón invicto.

Apuntó directo a sus objetivos

Resulta que la cuenta de Instagram de chismes y farándula @mamarazzi507 hizo un post dedicado a Rubén García, pareja actual de la panameña, en el que se escribió lo siguiente: "Mano, para novias como Liza, no necesitas enemigos. P.D.: felices los 4 y agrandamos el cuarto", por las declaraciones dadas por Liza en la que aseguró que aún mantiene contacto con Floyd.

Seguidamente cayeron los comentarios de los seguidores de la cuenta, uno de ellos hizo mención a Bad Medina: "Sueña con que Floyd venga corriendo a aplaudirle su circo. La gente seria anda en negocios, no en bochinche, ni defendiendo a pende*** en verg***os de niñitas...Por eso él se quedó por allá bien feliz con su Bad Medina porque sabe que ésta no tiene nada en esa cabeza, puro cabello na' más". ¿Y qué creen? ella no titubeó y contestó para referirse de la sexy canalera. ¡Oh sí!

La rubia platinada le respondió: "Me siguen con esta, volvieron de "amigos", necesita otro préstamo, esa es una payasa y sin vergüenza. No sé como es "famosa" pensé que fue actriz en Panamá por lo que me dijo cuando me conoció. Tuvo mucho que decir de mí en un show con Franklyn Robinson, ni una palabra que dice esta es cierto. Fue "Miss, pero de Hawaiian Tropic, no de Miss Universe, pero hace cuantos años?. Y sí, tuvo que trabajar por los Lakers porque fue una de las novias del viejito Jerry Buss, el viejito que se murió , todos sabemos aquí lo que hace, Y como se atreve a hablar de donde alguien vive, mira como tiene que vivir ella. Sí, muy máxima quiere ser".

Al parece la estadounidense está bien informada de todo, porque le cantó detalle a detalle lo que sucedió el día anterior (miércoles), cuando la que la ex modelo tuvo un cara a cara con Duffus, vía satélite, en Suelta el Wichi.

Yoani defiende a su comadre

Como desde hace un tiempo para acá la chica de los rizos dorados tiene una fuerte amistad con Yoani Ben, de Calle 7, esta última también se pronunció desde su cuenta de Instagram.

La Barbie colonensa publicó en sus historias de Instagram: "Vete a pagarle a Floyd el verdadero dueño de tus cosméticos, niña". ¡Ashh!

A algunas personas les pareció una retribución con su comadre, pues recordarán que todo lío surgió cuando Liza defendió a la Pantera de Colón de los comentarios de Duffus. (Abajo les dejamos los enlaces de las notas para que se pongan al día).

Medina no se quedó con esa. No, no y no. Le aclaró que su línea de maquillaje es propia y fue 'El Pretty Bpy' quien se le sumó al negocio y, al parecer, le advirtió que se calmara pues le tienes algunos datos de Yoani. Decimos "al parecer", porque la gramática de la gringa es un poco malita. Hay que entender que el inglés es su idioma oficial y machuca español porque es descendiente de mexicanos.

