Médico le da la autorización a Sandra para que camine, le tocará cantar sentada

jueves 24 de mayo de 2018 - 3:28 p.m.

Recuperación marcha bien

¡Enhorabuena! Poco a poco Sandra Sandoval se va recuperando de la operación a la que se sometió en Bogotá, Colombia, para eliminar de su cuerpo los biopolímeros que le fueron inyectados hace 18 años.

La 'Gallina Fina' anunció esta tarde que su médico ya le autorizó caminar, por tal razón ya podrá cantar, pero sentada. Por el momento no puede bailar.

En su cuenta de Instagram publicó: "Les tengo una noticia....ya el dr. me mandó a caminar normal. Ojo, caminar, no bailar. Ya me pican los pies por bailar. Me tocará cantar sentada por ahora. Por ahí les sigo contando".

A mediados de mayo la tipiquera reveló lo que estaba padeciendo y los dolores que le provocaban la sustancia en su cuerpo y especificó que de tomar reposo absoluto durante un mes, "para que la piel pegue". De este tiempo ya casi ha completado 15 días.

