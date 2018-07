Manuel Turizo falsa víctima de hackeo, promociona nuevo tema

jueves 26 de julio de 2018 - 12:03 p.m.

Armo falsa expectativa en redes sociales para promocionar su nuevo tema

Supuestamente la cuenta oficial de Instagram de Manuel Turizo, que tiene actualmente con 1.9 millones de seguidores, había sido hackeada.

Los fans del cantante se llevaron una sorpresa luego de que el cantante, que se presentará en Panamá el 24 de agosto junto a J Balvin y Becky G, solo tuviera en la mencionada red social solo una imagen. Las demás desaparecieron por arte de magia.

Dicha imagen se trata de la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, acompañada por el título: "Manuel, como no respondiste por WhatsApp, vamos a ver si así sí respondes".

En el capture se puede leer como nombre de contacto "Manuel Turizo", y la persona le indica: "Tanto que te dije que si no ibas en serio me dijeras la verdad, vos tenes la culpa de todo, y seguro me vas a dejar en visto como siempre".

Con tan solo 1 minuto de diferencia, responde: "No me eches la culpa a mi, los culpables somos los dos! Yo no dije nada", ese habría sido el último mensaje de -supuestamente- Manuel.

52 minutos sin recibir respuesta fueron suficientes para que indicara "listo" y tomaran la venganza con Instagram.

Horas más tarde, el intérprete de Una lady Como tú difundió un video por otra cuenta en el que ofreció disculpas por la situación y aseguró estar muy apenado. Pero mintió ¿Qué?

Pidió "disculpas"

"Buenos días mi gente, estoy bien apenado con ustedes, les pido mil disculpas, les debo una explicación de lo que pasó con esta niña. Preparé un video", así expresó en un video que luego colgó, mismo con el que aprovechó para dirigir a sus fanáticos a disfrutar del nuevo video "La culpa es de los dos".