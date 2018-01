Manuel evita botar su dinero

miércoles 31 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

Está desmotivado, lleva años sin grabar

PAUSA

Manuel Araúz es un cantante que tiene buena voz y proyección, esto lo demostró en la pasada temporada de ‘Tu cara me suena', pero está desmotivado en lo musical.

En el 2013, Araúz lanzó la canción ‘Dime si me quieres', a dúo con Ingrid De Ycaza. Han pasado cinco años y no se sabe cuando se le escuchará interpretar una nueva letra.

Manuel nos contó que no puede negar que lo han contratado para algunas presentaciones, las más recientes las hizo en diciembre y ahora se prepara para el concierto ‘Musicalion', sin embargo, está evitando invertir en una nueva canción, debido a que no hay ganancia.

Añadió que el género pop, el cual interpreta ha perdido fuerza en las emisoras y lo que ha ganado terreno es el reggaetón.

‘No tengo planes de grabar, los artistas nacionales de pop, poco están trabajándolo, y en las emisoras no están poniendo esa música, sino puro reggaetón. Eso sería botar la plata', expresó.

Manuel aseguró que ‘Dime si me quieres' sonó muy bien, tuvo muchas reproducciones en YouTube, pero fue algo que no se podía cantar en fiestas, porque no era una letra movida, no obstante, con ella abrió el concierto de Laura Pausini hace más de un año.

El chiricano dice que para que la producción de un tema tenga excelentes resultados se debe invertir al menos 2 mil dólares, sumado a eso, hacer promociones de tres a cuatro meses.

El cantante dijo a El Siglo que, no descarta, pero tampoco tiene planes de volver a un estudio.

Según el recorrido que ha hecho Manuel en la Música, Panamá tiene muchos jóvenes con talento, pero no es valorado.

Bueno, Manuel sigue atendiendo su negocio de alquiler de equipos de sonido.