Maestro de maestros

lunes 30 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Sin duda alguna Rubén Blades es uno de los grandes referentes de la salsa a nivel mundial, tanto así que sus millones de fanáticos en el mundo, siguen disfrutando de sus grandes éxitos.

Y el Festival de Porta Ferrada que se realiza en España desde el 13 de julio hasta el 18 de agosto, no fue la excepción, pues fue el escenario perfecto para que el cantante y compositor panameño presentara la gira con la que escenifica su ‘adiós a la salsa'.

El panameño pasó por Porta Ferrada cargado una vez más con su cancionero de trópico y poesía, intelectual y socialmente perspicaz.

Blades deleitó a sus fanáticos con un cambió en las canciones de su repertorio y con una formación ampliada de 20 músicos de Big Band de Roberto Delgado.

De Héctor Lavoe a Paco de Lucía

Blades, se tomó el concierto como un homenaje no tanto a sí mismo como a la misma salsa, la música latina de una era, y no escatimó menciones a compositores, cantantes y arreglistas asociados a esas canciones que él.

Con elegancia y ánimo didáctico, recuperó todas esas músicas con las que dotó de dignidad y un poco de épica la narrativa de las clases populares, mezclando jocosas historias de embarazos no deseados (‘Decisiones') con el señor homenaje a Héctor Lavoe (‘El cantante') y un par de incursiones en el swing a lomos de ‘Watch that happens' y ‘The way you look tonight'. En ‘Todos vuelven' desfilaron por la pantalla añoradas amistades como Lou Reed, Paco de Lucía (‘estábamos por hacer un disco', recordó) y Celia Cruz.

Cerró con Pedro Navaja

Desde luego, su repertorio no depende de una sola canción, pero cuando sonó ‘Pedro Navaja' (‘la que todo el mundo estaba esperando', bromeó) la fiesta ya fue total, con su tramo último, en torno a esas ‘sorpresas' que ‘te da la vida', multiplicando las sonrisas en la pista.

Blades la dilató con una propina a través de ‘Maestra vida' (‘la escribí cuando tenía 30 años y el 16 de julio cumplí 70') y ‘Muévete', con música de Juan Formell (Los Van Van) y dedicada en su momento a Mandela. Culminando casi dos horas y media de sesión de ciencia y ritmo, a la vez culta y popular.

A sus 70 años, en forma, elegante y juguetón, Blades recuperó la lista entera de sus clásicos, muchos compuestos por él mismo durante medio siglo de música comprometida política y socialmente con Latinoamérica y sus gentes.