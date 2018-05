Madre de la hija de Luis Miguel explota ante su personaje en la serie del cantante

miércoles 16 de mayo de 2018 - 9:15 a.m.

La sobrina de Alejandra Guzmán recalcó que su personaje está basado en pura ficción y que los tiempos de las relaciones fueron imprecisas

Stephanie Salas trasladó a Instagram el malestar que le produjo el cuarto capítulo de la serie de Luis Miguel, en Netflix. Pues a su parecer es "ofensivo" e "irrespetuoso" el retrato que hicieron de su relación con el cantante y la llegada al mundo de Michelle, la hija que tienen en común.

En el episodio emitido el domingo, Sophie, nombre que le pusieron al personaje de Stephanie Salas, coquetea con Luis Miguel durante la boda de la cantante Yuri pese a saber que este tiene una relación con la fotógrafa Mariana Yazbek.

Al enterarse del rumor de que Mariana le engaña con 'El Moro', personaje inspirado en el cineasta Alejandro González Iñárritu, Luis Miguel se acuesta con Sophie.

Aunque las fechas citadas por la ficción encajan (la boda de Yuri fue en el 88 y Michelle Salas nació en el 89), la actriz ha dicho en Instagram que la cronología no es "acertada" y es utilizada en favor de Luis Miguel, a quien quieren "relanzar".

"La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse. No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar pero esta no retrata los hechos como sucedieron", explicó Salas, quien recientemente habló de su vínculo con el cantante en una nota para la revista "¡Hola!".

"Yo soy una mujer hecha y derecha y siempre lo he sido. Por lo tanto, como mujer y madre de dos, exijo el respeto que merecen mi hija, mi embarazo y mi persona, y pido que me dejen de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa y ofensiva para mí y mi familia", finalizó Stephanie Salas en su publicación de Instagram.

En la entrevista de "¡Hola!" a la que hace mención Stephanie Salas, esta explica que conoció al cantante en 1985, cuando trabajaba en el musical juvenil "Vaselina", con Timbiriche. Y calcula que dos años después la relación de amistad se volvió romántica.

"No fue un noviazgo formal, exclusivo, como a mí me hubiera gustado, pero siempre lo entendí porque su vida era su carrera, sus giras... En cambio, yo tenía una vida muy normal. Estudiaba la prepa, lo acompañaba a algunos de sus shows y él resolvía sus tiempos y sus estudios de otra forma. Salimos durante dos años", relató la actriz, quien dijo que el embarazo fue una sorpresa para ambos.

"Para él fue un cubetazo de agua fría. '¡Cómo es posible!', fue lo primero que dijo, y después hubo un silencio como de 5 o 10 minutos, no lo sé; un silencio muy profundo, y luego un 'Uffff'. Temí que tras el silencio viniera lo peor. Era como una ola que se aleja para regresar con la fuerza de un tsunami. Creo que tuvo sentimientos encontrados, lo meditó, lo digirió, y reaccionó de una manera muy sensata y ecuánime. En ningún momento se puso como loco, ni enojado, ni agresivo. Sacó esa parte de hombre maduro y me dijo, mientras me tocaba el vientre: 'Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí'. Después me llevó a mi casa, y en el camino fue acariciándome la panza. No me la dejaba de tocar. Lo sentí feliz y fascinado. Fue algo muy bonito. Y volvió a repetirme: 'Aquí estoy, no va a faltarte nada. Lo que se te ofrezca'. Después él continuó con sus giras y perdimos el contacto", aseguró Salas, quien es sobrina de Alejandra Guzmán y nieta de Silvia Pinal.

