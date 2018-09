Soy Luna cautiva con su show

sábado 15 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

Junto a sus amigos conquistaron Panamá con música, baile y patines

CONCIERTO

La noche del jueves, Panamá se convirtió en sede de ‘Soy Luna en vivo', espectáculo que ha recorrido Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina Brasil y Chile.

A las 5:00 de la tarde, las filas que se habían formado en los alrededores del Centro de Convenciones Amador eran inmensas.

Los asistentes, en su mayoría niños y adolescentes acompañados de sus padres y madres, abarrotaron el lugar para disfrutar del concierto de Soy Luna.

En espera del inicio del espectáculo, las pantallas gigantes dispuestas en el enorme escenario pasaban avances de algunas de las próximas películas de Disney. Luego de que los asistentes ocuparan gran parte de los puestos, el espectáculo inició a las 8:00 de la noche como se había programado.

Mónica Nieto, artista chiricana, fue la encargada de abrir el espectáculo. Seguidamente se presentó un conjunto folclórico.

Tras las dos presentaciones de artistas nacionales, el show de Soy Luna se inicio pasadas las 8:30 de la noche.

El espectáculo combinó los números musicales con pequeños cortos de actuación en las que los protagonistas del elenco representaron algunas de las escenas de la telenovela argentina de Pol-ka Producciones y Disney Channel Latinoamérica.

Desde el inicio del concierto, la potencia musical y actoral del elenco se desplegó sobre el escenario, con canciones populares del elenco como ‘Alas' y ‘I've got a feeling'.

También sonaron varias canciones conocidas de la serie de TV, como Invisibles, Sobre ruedas, la versión en acústico de Princesa, ¿Cómo me ves? o Decirte lo que siento.

Los artistas continuaron el espectáculo con temas como Allá voy, Catch me if you can, Soy yo, Tiempo de amor y más canciones.