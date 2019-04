Luis Fonsi lanza "Date la vuelta", junto a Nicky Jam y Sebastián Yatra

San Juan (EFE).- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanzará a la medianoche de este martes, en todas las plataformas digitales, el sencillo "Date la vuelta", que incluye la colaboración del reguetonero boricua Nicky Jam y el colombiano Sebastián Yatra.



Según explicó Fonsi en un comunicado de prensa, compuso el tema junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo, con quienes dijo que ha trabajado en los pasados dos años componiendo otras canciones como "Despacito", "Échame La Culpa", "Calypso" e "Imposible", por lo que "teníamos el deseo de hacer algo alegre, con una letra fácil de cantar, que tenga su toque romántico, pero también rítmico".



"Por eso me acompañan estos dos grandes, Nicky y Sebastián, porque siempre han sabido mezclar ambas cosas", afirmó Fonsi.



Sobre Nicky Jam, Fonsi afirmó que "siempre" ha sido su fan "porque usa mucha melodía dentro de su 'flow' (estilo) urbano y tienen una voz espectacular".



Y, sobre Yatra, "para mí representa lo que es el nuevo pop, que fusiona varios géneros a la vez sin abandonar el romanticismo".



"Es la química perfecta para llevar un mensaje positivo, de alegría y goce a nuestro público latino", enfatizó Fonsi sobre la colaboración con los otros dos artistas.



Los tres interpretarán el tema en vivo por primera vez el jueves durante la ceremonia de los Premios Billboard Latinos, que se celebran en Las Vegas.



Es la primera vez que el trío de artistas colabora en una canción.



"Me siento muy bien con esta colaboración ya que respeto a Fonsi desde hace muchísimos años. Para mí es un icono y una de las mejores voces en la música latina. Y Yatra es alguien con quien siempre he querido trabajar desde el principio", abundó Nicky Jam.



"Así que estoy muy contento de poder trabajar con los dos en una canción alegre, que transmite buena vibra y que te da ganas de bailar y gozar", agregó.



Yatra, por su parte, afirmó estar sorprendido por su colaboración con Fonsi y Nicky Jam.



"Yo todavía no puedo creer que estoy aquí. La verdad es que es un sueño y significa muchísimo en mi corazón, porque son dos artistas que no sólo la rompen en cuanto a melodías y canciones, sino en cuanto sus letras. Estar al lado de ellos es lo máximo", agregó Yatra.



El sencillo, igualmente cuenta con un video musical, que también estrenará a la medianoche de este martes, dirigido por el puertorriqueño Carlos Pérez y filmado en Miami en marzo pasado.