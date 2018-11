El look de la primera dama en la ceremonia del Emmy Internacional

martes 20 de noviembre de 2018 - 11:37 a.m.

En la ceremonia la Casa de Papel le catapultó como la mejor serie española de la historia

La serie La Casa de Papel fue premiada como el Mejor Drama en los Emmy Internacionales, un honor que ninguna serie española había logrado antes. Esta edición especial de los premios televisivos reconocen la labor de producciones creadas y emitidas fuera de Estados Unidos.

Como ven, las series europeas obtuvieron su merecido reconocimiento en territorio estadounidense. La 46ª edición de los Emmy Internacional, celebrada en el hotel Hilton Midtown de Manhattan y en la que se dio cita la primera dama panameña Lorena Castillo de Varela, optó por la diversidad y repartió sus galardones entre diez nacionalidades diferentes, sobre todo centradas en el viejo continente.

El actor estadounidense Tony Shalhoub (c) posa junto al guionista español Alex Pina (i) y la productora ejecutiva Sonia Martínez (d) mientras sostienen su premio a Mejor Serie Dramática por "La casa de papel".

Lista de ganadores de los Emmy Internacional 2018:

- Mejor programación artística: 'Etgar Keret: Based on a True Story' (Países Bajos)

- Mejor interpretación masculina: Lars Mikkelsen en 'Ride Upon the Storm' (Dinamarca)

- Mejor interpretación femenina: Anna Schudt en 'Ein Schnupfen hätte auch gereicht' (Alemania)

- Mejor comedia: 'Nevsu' (Israel)

- Mejor documental: 'Goodbye Aleppo' (Reino Unido)

- Mejor drama: 'La Casa de Papel' (España)

- Mejor programa de prime time de habla no inglesa: 'El Vato' (EEUU)

- Mejor programa no guionizado: 'Did You Get The Message?' (Bélgica)

- Mejor serie de formato breve: 'Una historia necesaria' (Chile)

- Mejor telenovela: 'Ouro Verde' (Portugal)

- Mejor TV movie/miniserie: 'Man in Orange Shirt' (Reino Unido)

Por su parte, Castillo de Varela deslumbró con su vestido creado por el diseñador José Díaz Jurado.

