Llevará su ‘show' a Estados Unidos

‘Traté de cambiar el look del personaje, pero noté que no era favorable' Jesús Santizo HUMORISTA

lunes 5 de febrero de 2018 - 12:01 a.m.

La Rikita realizará una gira en ese país

ENHORABUENA

La popularidad de ‘La Rikita, personaje interpretado por el humorista Jesús Santizo, se expande en Estados Unidos.

El mes próximo ‘La Rikita' llevará su espectáculo a diversos estados de ese país, entre ellos California y Colorado.

‘Ya me confirmaron varias fechas, por lo que estaré varios días fuera del país', dijo el Santizo.

Según el actor, en los cinco años que lleva presentándose en el Carnaval de Orlando, les han servido para que las puertas se vayan abriendo.

Añadió que en EE.UU., no solo ha hecho ‘show' en lugares abiertos, sino que también lo han buscado para eventos privados.

Jesús mira las oportunidades como una ventana para derrochar su talento y haciendo lo mejor, con el fin de que lo sigan contratando, explicó.

Además del Norte, el personaje ha tenido participación artística en Colombia, Costa Rica y Honduras.

‘La Rikita' tiene cinco años en la palestra y desde el momento de su aparición ha hecho reír a grandes y pequeños. A ella no la verán cambiar de look, ni por lo menos el color del cabello, pues a esa ‘mujer' que su creador le llama ‘Rakataka a pies descalzos', no está dispuesta a perder su esencia porque se daña.

Bueno, mientras la fecha de viaje se acerca, ‘La Rikita' se prepara para realizar su recorrido los cuatro días de farsa, en el interior del país.