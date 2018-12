¡Llegó el día!

domingo 16 de diciembre de 2018 - 12:01 a.m.

Rosa Iveth Montezuma podría traer la corona del Miss Universo a Panamá

EXPECTATIVA

La representante de Panamá para Miss Universo, Rosa Iveth Montezuma ha acaparado la atención tanto de panameños como de conocedores de la belleza en el mundo.

Incluso hizo recular a Alex Medela, quien dijo que Rosa no era su favorita para ir al Miss Universo.

‘En el momento que dije que no eras mi favorita para ganar, y que desató toda la locura que vino y de la que nos reímos muchas veces, no sabía lo que me tenías preparado, me callaste la boca y eso definitivamente ha sido lo mejor. Lograste unir un país, darle fuerza a tu comunidad y dar el ejemplo que con trabajo y dedicación, cualquiera, puede lograr sus sueños! El trabajo está hecho, el concurso es el domingo, pero aunque suene cliché, ya tu eres GANADORA, tienes al país entero contigo y un futuro prometedor por delante', fueron las palabras del presentador de ‘Tu mañana', quien lleva 16 años cubriendo este certamen.

Y es que este año ha sido bastante polémico, pues dentro del certamen está aún la interrogante sobre la clasificación de Miss España, que ha estado envuelta en la polémica desde su elección.

¿Podría costarle la corona?

La representante de Estados Unidos en Miss Universo 2018, Sarah Rose Summers, ha sido duramente criticada después que se viralizara un video en el que juzga a las candidatas de Vietnam y Camboya por no hablar inglés.

Miss Estados Unidos se disculpó después de lo ocurrido. En un video en vivo en Instagram publicado el miércoles, Sarah Rose Summers, de 24 años, dijo que Miss Vietnam, H'Hen Nie, es ‘tan linda y pretende saber mucho inglés y cuando le haces una pregunta después de tener una larga conversación, ella (asiente y sonríe)'.

Los comentarios provocaron críticas en internet, y algunas personas dijeron que las palabras de Summers eran "xenófobas" y "condescendientes".

Transmisión

La gala final que se realizará hoy, será transmitida en vivo a más de 190 países.

La transmisión final será conducida por cuarta ocasión por el comediante Steve Harvey, contando con comentarios tras bambalinas de la modelo estadounidense Ashley Graham en compañia de Carsson Kressley y Lu Sierra.