Llaman a Meghan "negra estadounidense que manchará la realeza británica"

viernes 19 de enero de 2018 - 4:50 p.m.

La modelo británica Jo Marney lamentó que en un futuro la boda de la actriz y el príncipe Harry abrirá el camino a un futuro rey negro

Nunca falta una opinión de alguien entrometido. Como ejemplo está la modelo Jo Marney, ha empañado los preparativos de la boda del príncipe Harry con Meghan Markle con unos polémicos mensajes contra la actriz estadounidense que han sido calificados de racistas.

El escándalo estalló cuando cuando el rotativo 'The Mail on Sunday' publicó unos mensajes privados de Marney en los que tildaba a Markle de “negra estadounidense que manchará a la Casa Real Británica con su semilla” y lamentó que el“matrimonio abrirá el camino para un futuro rey negro. Esto es el Reino Unido, no África”.

Hasta la aparición de esos mensajes, Marney era la pareja sentimental de Henry Bolton, líder del UKIP, un partido británico de extrema derecha que ha sido en ocasiones de racista por sus posturas radicales en inmigración.

Bolton –quien abandonó a su esposa y madre de sus hijos, Tatiana Smurova, unos meses antes de Navidad para formalizar su relación con Marney– puso fin a su romance con la modelo una vez estalló el escándalo de los mensajes.

El político y la modelo, juntos en Navidad.

El político anunció a principios de esta semana que había roto su relación sentimental con la modelo, pero dejó muy claro que no renunciaría a su cargo a pesar de que varios dirigentes de su partido se lo habían exigido.

“No defiendo lo que dijo”, explicó Bolton en el canal de televisión ITV. “El racismo es condenado por nuestro reglamento interno”, agregó.

En sus ya famosos mensajes, Marney también dijo que Markle era una “simple y estúpida plebeya” con el “cerebro pequeño” que está “obsesionada con la raza” y de la que “nadie había oído hablar” hasta que empezó a salir con Harry.

Indignada, la amiga con la que Marney intercambió los mensajes la llamó “racista”, a lo que la rubia cínicamente contestó: “LOL, ¿y qué? No querer que otras razas y culturas invadan tu propia cultura no significa que odie su raza. Simplemente significa que no quiero ver a sus culturas invadiendo la mía”.

Tras el escándalo Marney se disculpó, pero para algunas personas su retractación llega demasiado tarde.

“No pretendía ofender y, de nuevo, me disculpo sin reservas por cualquier ofensa o herida que mis mensajes hayan podido causar a miembros del público, de UKIP, mis amigos, mi familia y mis seres queridos”, dijo Marney en respuesta a la polémica.