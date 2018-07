Liza, el trauma de Bad

jueves 26 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Desde que comenzó la tiradera de indirectas de Bad hacia Liza Hernández, la chica de los risos dorados había permanecido en silencio

POLÉMICA

En una ladilla se ha convertido Bad Medina, para muchos seguidores de Liza Hernández en Panamá.

Desde que comenzó la tiradera de indirectas de Bad hacia Liza Hernández, la chica de los risos dorados había permanecido en silencio, de hecho aún continúa en silencio, con una que otra indirecta hacia Medina.

Sin embargo, las cosas se han salido de las manos y Bad Medina hasta dijo que Liza supuestamente abortó obligada, eso mientras andaba con Floyd Mayweather.

Luego de estas declaraciones, Liza solo dijo en su cuenta de Instagram, que más adelante demostraría con pruebas que lo que decía Bad era una total mentira.

¿Y los filtros?

Bueno... cuando todos pensaron que la cosa terminaba ahí, vino otro revés. Bad Medina continuó con sus indirectas y ahora más directas hacia Liza.

Incluso llegó al punto de publicar dos imágenes de Liza sin maquillaje en sus historias de Instagram, haciendo una comparación entre ambas, dejando entrever que ella es mucho más guapa que la panameña.

Esta última acción de Bad, no pasó por alto y miles de panameños han expresado a través de sus redes que Bad lo que está es traumada por Liza, pues no le hace caso.

Incluso, entre los comentarios hablaban de acoso, pues pasó mucho tiempo para que Liza respondiera a una de sus provocaciones, pero por lo delicado del tema, el aborto.

De hecho en la última publicación de Liza, hizo referencia a las fotos que ha estado subiendo Bad, con el siguiente escrito: ‘Soy la alegría de quien me ama, la tristeza de quien me odia y la preocupación de quien me envidia. #LaDoradita #QuienMeAma? #FiltroPaQue'.

==291==========

Panamá

QUIERE VENIR

Bad Medina expresó que vendría a Panamá solo si Liza le paga el pasaje.

Liza explicó que aclarará con pruebas el tema del aborto, que es una mentira.