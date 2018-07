Liza no descarta ser madre y dice que apenas Dios quiera su deseo se cumplirá

viernes 13 de julio de 2018 - 9:49 a.m.

Evitó contar las razones de su ruptura con Paul Mcdonald por respeto a la familia que formó con Delany Precilla

Explosiva, defiende como una fiera a quienes aprecia e impredecible en algunas ocasiones, así es Liza Hernández, la panameña que no tienen que hacer mucha bulla para que todos estén pendientes de sus pasos pero que en esta ocasión serenita, bien serenita, se puso al despejar interrogantes de sus seguidores, aprovechando la llegada de la nueva característica de Instagram de "preguntas y respuestas".

Contrario a lo que muchos piensan, como así ella misma lo explicó, sus rupturas amorosas no se han dado por su culpa y aceptó que quizás sus fracasos en el amor se han dado porque actúa con el corazón. Asimismo agregó que un problema que le impide sostener una relación sólida es el hecho de ser una chica independiente, pues muchas de sus ex parejas creen que "puede sola" o tiene beneficios. No obstante, eso no la hará desistir del amor.

Como tampoco desistirá el querer ser madre, algo que en repetitivas ocasiones ha manifestado y que justamente en esta ocasión amplió.

'La Doradita' reveló que ha tenido pérdida de embarazos y llegó a pensar que eso le complicaría su deseo de convertirse en madre, pero su médico disipó sus temores. Así las cosas, aseguró que tan pronto Dios se lo permita verá su deseo cumplido.

Evitó contar las razones de su ruptura con Paul Mcdonald por respeto a la familia que formó con Delany Precilla y en cambio accedió a confirmar que está soltera nuevamente.

¡Ah!, Hernández también adelantó que viene con una línea de cuidado del cabello para todas esas chicas que quieren tener la melena salvaje y nutritiva como la de ella.

