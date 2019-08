Lewis Hamilton se convierte de nuevo en diseñador para Tommy Hilfiger

lunes 19 de agosto de 2019 - 4:39 p.m.

La firma y el piloto han presentado una campaña para otoño/invierno.

El conocido piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton ha vuelto a cambiar las circuitos de carreras por los talleres del la marca de ropa Tommy Hilfiger, donde ha diseñado la colección cápsula "TommyxLewis".



La firma y el piloto han presentado una campaña para otoño/invierno en la que se muestra el estilo clásico de Hilfiger junto al lado más atrevido y colorido de Hamilton.



"Lewis Hamilton no solo es el conductor número uno del mundo sino que también es una persona que siente pasión por la moda y tiene ideas muy específicas sobre lo que le gusta y lo que le gustaría ver diseñado", declaró Hilfiger en una entrevista con EFE.



Por ello, esta colección es un reflejo de ese gusto de ambos por la moda, en donde los jerséis de cuello alto, los chándales y las ropas deportivas e informales se mezclan con las clásicas camisas de cuadros y cazadoras forradas con borreguillo.



"TommyxLewis" no pierde lujo de detalles, puesto que cuenta también con otros accesorios y prendas como son las mochilas y bolsas deportivas, también de borreguillo y terciopelo, junto a gorros y viseras estampadas.



La colección de calzado tiene zapatillas de corte noventero, las llamadas "chunky", y botas de inspiración montañera.



Además, incluyen también ropa interior estampada con cuadros y calcetines en tonos básicos como el negro y el blanco.



Como resultado de esta colaboración, el clásico logotipo de la marca se ha conmbinado con llas iniciales del piloto británico ("LH").



La colección, que está elaborada con materiales sostenibles y reciclables como el algodón, estará disponible en sus establecimientos y en las tiendas en internet a partir del 2 de septiembre.



Es la tercera vez que Tommy Hilfiger apuesta por el piloto para diseñar una colección. El pasado mes de septiembre presentaron juntos su primera colaboración "TommyNow Icons" en un espectacular desfile en Shanghái.



La relación se ha ido consolidado en este último año y parece que esta no será la definitiva que hagan juntos.