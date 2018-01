El legado de Selena Quintanilla inspira serie dramática en inglés

martes 16 de enero de 2018 - 6:57 p.m.

La figura de Selena Quintanilla y su legado musical inspira una nueva serie dramática en inglés con la que se busca capitalizar el interés que ha vuelto a renacer en estados Unidos sobre la vida y carrera de la fallecida cantante texana, asesinada en 1995.



"La idea es demostrar que el legado de Selena está más vivo que nunca y seguir con nuestra misión de hacer televisión sobre latinos para el resto del país", dijo a Efe Jaime Dávila, productor ejecutivo de la serie y uno de los dueños de Campanario Entertainment.



La cadena ABC, la misma que emitió la popular "Ugly Betty", adaptación estadounidense de la colombiana "Betty la fea", ha mostrado su interés y dio luz verde para la grabación del episodio piloto.



De ser aprobado, se convertiría en el primer capítulo de la serie, que ha sido concebida como un drama con toques musicales y un poco de comedia.



El guión, a cargo de Miguel Nolla, conocido por su trabajo en las exitosas series "Grey's Anatomy" y "Scandal", cuenta en episodios de una hora la historia de Alex Guerra, una cantante de unos 35 años, quien es fan de Selena Quintanilla y "ha hecho su exitosa carrera" inspirándose en ella.



"No la vemos como una Selena si no la hubiesen matado, sino como si Shakira hubiese nacido en Estados Unidos", explicó el ejecutivo de Campanario, que ya ha desarrollado para la televisión en inglés proyectos como la "Red Band Society", inspirada en la serie española "Pulseras rojas".



Una situación familiar hace que Guerra regrese a casa, en el estado de Texas, en el mejor momento de su carrera. "Imagínate que tiene un éxito como 'Despacito'", detalló el ejecutivo.



Justamente fue la creciente popularidad de la música latina a nivel mundial y el renacer del fervor por Selena Quintanilla lo que inspiró al equipo de Campanario a acercarse a la familia Quintanilla para desarrollar el proyecto.



Hoy en día tienen el respaldo de la productora SB Projects de Scooter Brown, el manager de Justin Bieber.



"Yo crecí siendo fan de Selena y en estos momentos en que todos están pendientes de la música latina nos pareció relevante enseñar cómo su música ha influenciado a los movimientos que tienen éxito hoy en día", explicó.



La serie no solo explorará el género de música regional mexicana, por el que Quintanilla se hizo famosa, sino también reguetón, ritmos tropicales y pop.



La familia Quintanilla, quien ha luchado legalmente por detener otras dos series no autorizadas sobre la vida de la cantante, participa como parte del equipo de producción.



La meta es que de ser escogida por ABC, la serie inspirada en Selena Quintanilla salga al aire en el tercer trimestre de 2018, cuando se cumplen 23 años de su asesinato.